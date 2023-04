iOS 17: Apple soll interaktive Widgets, verbessertes Kontrollzentrum und mehr planen

Im Juni dieses Jahres dürfte es während der obligatorischen WWDC 2023-Keynote soweit sein: Dann wird Apple zahlreiche neue Software-Versionen vorstellen, darunter wohl auch das neue iOS 17. Wie MacRumors nun unter Bezugnahme auf eine anonyme Quelle berichtet, wird es mit iOS 17 einige spannende Neuerungen geben, die den Alltag mit dem iPhone deutlich verbessern dürften.

So soll es zum einen eine „stark verbesserte“ Suchfunktion unter iOS 17 geben, nähere Details wurden aber dazu nicht bekanntgegeben. Die Suche des iPhones hilft bisher dabei, Informationen auf dem Gerät und im Internet zu finden, wobei Ergebnisse und Vorschläge während der Eingabe angezeigt werden. Ab iOS 16 hat Apple eine eigene „Suchen“-Schaltfläche am unteren Rand des Startbildschirms für einen einfachen Zugriff integriert.

Zudem wird erwartet, dass Apple die Dynamic Island noch in diesem Jahr auf alle vier iPhone 15-Modelle ausweiten wird. Die Quelle von MacRumors sagte aus, dass die Dynamic Island unter iOS 17 „viel mehr“ können wird, ohne dies näher zu erläutern. Aktuell ist die Dynamic Island für das iPhone 14 Pro (Max) verfügbar und zeigt Systemwarnungen wie einen niedrigen Batteriestand und eingehende Anrufe sowie Live-Aktivitäten wie Sport-Ergebnisse oder eine Musik- und Podcast-Steuerung an.

iOS 17 soll auch „größere Änderungen“ am Design und der Anpassbarkeit des Kontrollzentrums beinhalten. Das Kontrollzentrum wurde mit iOS 7 vor fast einem Jahrzehnt eingeführt und hat sich seit iOS 11 kaum verändert. Auch neue benutzerdefinierte Accessibility-Einstellungen sollen in iOS 17 enthalten sein, die mehr Kontrolle über die Benutzeroberfläche des iPhones ermöglichen werden. Dies könnte sich auf einen versteckten „Custom Accessibility Mode“ beziehen, der letztes Jahr in der Betaversion von iOS 16.2 entdeckt wurde. Der neue Modus würde es ermöglichen, den typischen Sperrbildschirm und den Startbildschirm durch zugänglichere UI-Elemente zu ersetzen, das Dock zu entfernen, viel größere App-Symbole einzustellen und mehr.

Interaktive Widgets mit Buttons und Schiebereglern?

Eine weitere große Neuerung sollen dynamische Widgets sein, die Apple laut der MacRumors-Quelle aktuell intern testet. Diese sollen in der „Heute“-Ansicht und auf dem Homescreen nutzbar sein. Aktuell ist aber offenbar noch unklar, ob sie es in die finale iOS 17-Version schaffen werden. Sollte dem so sein, könnten die interaktiven Widgets One-Tap-Buttons, Schieberegler und andere dynamische Inhalte enthalten. Derzeit zeigen die Widgets, die erstmals mit iOS 14 eingeführt wurden, lediglich statisch Inhalte an und bieten keinerlei Interaktionsmöglichkeiten.

Weitere Änderungen, die die Quelle für iOS 17 erwartet, sind zusätzliche Einstellungen für Benachrichtigungen und das Always-On-Display, mehr Fokus-Filter, Autoschlüssel-Verbesserungen in der Wallet-App, Updates für die Kamera- und Health-Apps und eine beträchtliche Anzahl neuer ARKit-Frameworks, da Apple sich darauf vorbereitet, sein lange gemunkeltes AR/VR-Headset später in diesem Jahr auf den Markt zu bringen.

Es ist davon auszugehen, dass iOS 17 während der WWDC 2023-Keynote am 5. Juni dieses Jahres erstmals präsentiert wird und dann nach einigen Betaversionen im September oder Oktober an die Öffentlichkeit verteilt wird.