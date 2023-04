Ring Battery Video Doorbell Plus jetzt ab 179,99 Euro erhältlich

Das neuste Modell Ring Battery Video Doorbell Plus (Amazon-Link) ist ab sofort für 179,99 Euro bei Amazon verfügbar. Die Variante mit Chime kostet 199,99 Euro und die Version mit Chime Pro liegt bei 219,99 Euro. Chime Pro fungiert zusätzlich zum Türgong als WLAN-Extender und integriert ein Nachtlicht.

Im Mittelpunkt der neuen Generation steht eine verbesserte Akkulaufzeit und auch ein besseres Bild. Laut Hersteller-Informationen soll die Ring Battery Video Doorbell Plus eine mehr als drei Mal so lange Akkulaufzeit haben, als die erste Ring Video Doorbell. Ebenfalls neu ist das vergrößerter Sichtfeld von 150 x 150 Grad, das Kopf-bis-Fuß-Aufnahmen ermöglichen soll. Außerdem lässt uns Ring im Rahmen einer Pressemitteilung wissen:

Die erweiterte Ansicht steigert zudem den Mehrwert von Funktionen wie der Paketbenachrichtigung in Kombination mit einem Ring Protect-Abonnement. (…) Mit 1536p hat die Battery Video Doorbell Plus außerdem die höchste HD-Auflösung aller bisherigen Ring Battery Doorbells und bietet eine gestochen scharfe sowie klare Sicht auf alles, was vor der Haustür passiert.

Ansonsten sind alle Funktionen mit dabei, die man auch von den bisherigen Videotürklingeln von Ring kennt. Bewegungszonen, Privatsphärenbereiche, Live-Video und Zweiwege-Kommunikation gehören genau so mit dazu wie die Speicherung von Ereignissen in der Cloud. Genau wie die anderen akkubetriebenen Geräte verfügt auch die Battery Video Doorbell Plus über ein Schnellwechsel-Akkupack und die Möglichkeit, ein Ring-Solarpanel zur konstanten Stromversorgung anzuschließen.