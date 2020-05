Mujjo: Nur noch heute 20 Prozent Muttertags-Rabatt auf alle Produkte

Der Muttertag naht: Bereits am Sonntag, den 10. Mai, wird es soweit sein. Wer seine liebste Mama (oder sich selbst) mit einem besonderen Geschenk fürs iPhone, iPad oder das MacBook überraschen will, findet nur noch heute beim niederländischen Hersteller Mujjo einen satten Rabatt von 20 Prozent auf alle Produkte.

Auch wir haben in der Vergangenheit bereits so einiges an tollem Zubehör von Mujjo vorgestellt. Besonders erwähnenswert sind an dieser Stelle die Ledercases für alle aktuellen iPhone-Modelle und -Generationen, die den Originalen von Apple in optischer und qualitativer Hinsicht in nichts nachstehen. Besonders erfreulich: Mujjo bietet unter anderem auch Ledercases für das iPhone XR und iPhone 11 an – hier bekommt man bei Apple lediglich Silikon-Exemplare oder das transparente Clear Case geboten.

Auch iPad-Sleeves und Touchscreen-Handschuhe im Angebot

Ein weiterer Vorteil der Mujjo Full Leather Cases: Sie können optional mit einem Einschub für Kreditkarten auf der Rückseite bestellt werden, und werden dann als „Full Leather Wallet Case“ bezeichnet. Erhältlich sind die Ledercases in vielen verschiedenen Farben, unter anderem in einem neuen Olivgrün „Slate Green“ für die neueste iPhone 11 Pro-Generation. Auch ein Dunkelblau „Monaco Blue“, sowie Schwarz und Cognac, sind im Portfolio vorhanden. Sollte es in eurem Mutter-Haushalt (oder bei euch selbst) ein MacBook geben, so hält Mujjo auch hier einige tolle Sleeves aus Filz und Leder bereit, zudem gibt es iPad-Sleeves und Touchscreen-Handschuhe in verschiedenen Ausführungen.

Mit dem nur noch heute geltenden Code #mom, den man während des Bestellvorgangs im Webshop im Gutscheinfeld eingibt, wird automatisch 20 Prozent Rabatt abgezogen. So kostet das Full Leather Case für das iPhone 11 Pro in der neuen Farbe Slate Green statt 44,99 Euro nun 35,92 Euro, die auch schon von uns vorgestellte Lederhülle für das MacBook, das Folio Sleeve, schlägt statt mit 119,95 Euro mit 95,92 Euro zu Buche. Für Bestellungen unter 60 Euro fällt noch eine Versandgebühr an, der Rabattcode ist nur noch heute gültig.