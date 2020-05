„Neues Quizduell“ mit 4,99 Euro teurem VIP-Monatsabo startet im App Store

Gerne erinnere ich mich an die alten Quizduell-Zeiten zurück. Das Quiz-Spiel ging damals durch die Decke und es wurde überall unentwegt gerätselt. 2012 konnte man weltweit mehr als 100 Millionen Spieler begeistern, nach und nach hat das Spiel aber an Bedeutung verloren.

Aber: Die Entwickler haben die App wiederbelebt und zahlreiche Updates veröffentlicht. Nachdem das „Neue Quizduell“ (App Store-Link) erfolgreich in Schweden getestet wurde, kann man die App seit einigen Wochen auch hierzulande installieren. Es handelt sich dabei um eine neue App, das alte Quizduell aber steht weiterhin zur Nutzung bereit.

Neu mit dabei ist ein Arena-Modus, in dem man gleich gegen vier Spieler an den Start gehen kann. Gespielt werden sechs Runden, wobei Fragen aus den bekannten 20 Kategorien gestellt werden. Mit an Bord ist auch eine Arena-Rangliste. Weiterhin mit dabei sind die beliebten 1vs1-Spiele, in denen man Freunde herausfordern kann. Ebenso lassen sich die alten Spielerprofile in der neuen Quiz-App nutzen.

Während das alte Quizduell noch auf ein Abo verzichtet hat, führt man im neuen Quizduell ein VIP-Abo für 4,99 Euro pro Monat ein. Als VIP gibt es folgende Belohnungen:

Werde VIP-Mitglied und spiele gegen bis zu 100 Spieler gleichzeitig.

Bleibe fokussiert, indem du lästige Werbung los wirst – für VIPs ist der klassische Spielmodus werbefrei.

Überspringe die Warteschlange und lege direkt in der Arena los: auf dich warten täglich 3 kostenlose Spieltickets

Die wichtigsten Funktionen von „Neues Quizduell“