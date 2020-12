MyPostcard verschenkt 1 Millionen Postkarten und ihr könnt etwas gewinnen

Das nennen wir mal eine Aktion: Zusammen mit der Deutschen Post verschenkt MyPostcard in diesem Dezember 1.000.000 Postkarten. Das ist definitiv eine Ansage! Jeder Nutzer darf bis zu drei kostenlose Postkarten verschicken, solange die Aktion läuft.

Eine kostenlose Postkarte zu versenden, das ist gar nicht so schwer: Nach der Installation von MyPostcard (App Store-Link) auf eurem iPhone, iPad oder Android-Smartphone öffnet ihr die App und findet oben auf der Startseite einen Aktions-Banner mit dem Titel „Jetzt kostenlos versenden“.

Daraufhin gelangt ihr zur 1.000.000-Aktion und könnt eines von 91 verschiedenen Postkarten-Designs auswählen. Unter dem Motto „Zusammen gegen Corona“ habt ihr nun die Möglichkeit, eure Botschaft mit euren eigenen Fotos und einem Grußtext zu individualisieren.

Nach Eingabe der Empfänger-Adresse könnt ihr die normalerweise 2,49 Euro teure Postkarte in den Warenkorb legen, an der Kasse werden dann automatisch 100 Prozent des Preises abgezogen. Ihr könnt die Postkarte also kostenlos verschicken.

Und so könnt ihr eines von drei iPad Air gewinnen

In Kooperation mit MyPostcard (#Werbung) legen wir noch einen obendrauf. Als appgefahren-Leser habt ihr die Chance, eines von drei brandneuen iPad Air der 4. Generation im Wert von jeweils 632,60 Euro zu gewinnen. Obendrauf gibt es noch eine Ladung Gutscheine für MyPostcard. Was ihr dafür tun müsst, verraten wir euch im folgenden Video.

