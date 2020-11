Nach nur 6 Tagen: „Bridge Constructor: The Walking Dead“ mit 58 Prozent Rabatt

Natürlich freue ich mich, wenn Entwickler ihre Spiele günstiger anbieten. Was HeadUp Games beim neuen „Bridge Constructor: The Walking Dead“ (App Store-Link) macht, finde ich aber nicht so toll. Erschienen am 19. November für 5,49 Euro, gibt es nur eine Woche später die erste Rabattaktion mit stolzen 58 Prozent Rabatt. Seit dem 26. November liegt der Preis bei 2,29 Euro. Hier werden die treuen Fans und Käufer der ersten Stunde sicherlich verärgert dreinschauen und sich beim nächsten Spiel überlegen, ob sie die Entwickler mit dem Vollpreis unterstützen wollen.

Falls ihr nicht direkt zum Start zugeschlagen habt, dürft ihr euch freuen, denn ihr könnt euch „Bridge Constructor: The Walking Dead“ für nur 2,29 Euro sichern. Das neue Spiel ist definitiv eine Empfehlung und für 2,29 Euro gibt es wirklich tolle Premium-Qualität.

Das Spielprinzip kennt ihr bestimmt: Ihr müsst Brücken konstruieren, die auch bei Belastung standhalten. Im Ableger mit dem Zusatz „The Walking Dead“ trefft ihr auf zahlreiche Zombies und bekannte Charaktere aus der AMC-Serie. Neue Spielelemente sind mit dabei, die stets ausführlich erklärt werden. Klickt euch gerne in meinen Testbericht für mehr Details.

„Bridge Constructor: The Walking Dead“ ist 246,6 MB groß und in deutscher Sprache verfügbar. Wie lange das Angebot noch gilt, ist unklar. Vermutlich ist es ein Black Friday/Cyber Monday Deal. Bei Interesse also lieber zeitnah zuschlagen.