On the Fence: Samsung-Werbung stichelt abermals gegen Apple

Vor rund einem Monat hat Samsung die Werbereihe „On the Fence“ gestartet. Das erste Video hat mit rund 300.000 Aufrufen durchaus Aufmerksamkeit auf sich gezogen, nun gibt es zwei weitere Clips der Reihe. In allen Clips zeigt Samsung auf, was bei Apple fehlt. Zum Beispiel faltbare Smartphones. Der Zaun in der Mitte trennt beide Welten und Samsung versucht Apple-Nutzer und Nutzerinnen zu überzeugen „die Seite zu wechseln“.

Klickt euch gerne in die 30 Sekunden kurzen Clips und sagt uns in den Kommentaren, welche Funktionen ihr beim iPhone vermisst.

On the Fence | Samsung​

On the Fence: Grass is Greener | Samsung

On the Fence: Attention | Samsung