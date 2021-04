Nanoleaf Shapes: Tolle LED-Module mit HomeKit-Anbindung heute im Angebot

Wenn man sich die Entwicklung von Nanoleaf in den vergangenen Jahren anschaut, dann muss man wirklich sagen: Es hat sich einiges getan. Zwar konnte man die LED-Panels des kanadischen Herstellers schon immer sehr flexibel zusammensetzen, so viele Möglichkeiten wie jetzt hatte man aber noch nie. Die Shapes-Serie ist wirklich ein sehr großer Schritt nach vorne, denn mittlerweile gibt es Sechsecke sowie kleine und große Dreiecke, die sich nach Belieben miteinander kombinieren lassen. Weitere Eindrücke des HomeKit-Zubehörs bekommt ihr in unserem Testbericht.

Und aktuell könnt ihr vergünstigt zuschlagen. MediaMarkt bietet die Nanoleaf Shapes Hexagons im Starter-Set mit Controller und neun LED-Panels für nur 169,99 Euro an, hier könnt ihr zudem noch den 10 Euro Newsletter-Gutschein verwenden. Im Internet-Preisvergleich hat man bis dato sonst knapp 200 Euro bezahlt. Für 105,99 Euro bekommt ihr fünf Hexagons samt Controller und Netzteil, auch hier kann der Gutschein verwendet werden.

Ebenfalls reduziert ist das kleine Starter-Set mit Controller sowie Netzteil und vier großen Dreiecken, das ihr für aktuell 84,99 Euro bekommt. Das reicht zwar nur für eine kleine Installation, aber es kann ja später gerne noch größer werden.

Für viele neue Möglichkeiten sorgen die kleinen Dreiecke, die wunderbar zwischen Sechsecke und große Dreiecke passen. Eine Erweiterung mit insgesamt zehn kleinen LED-Panels bekommt ihr bei MediaMarkt aktuell für 84,99 Euro.

Bei einigen Angeboten ist Amazon den Preis mitgegangen und bietet die Nanoleaf-Produkte jetzt ebenfalls günstiger an. Besonders interessant ist das beim 9er-Starter-Set der großen Dreiecke, denn das ist bei MediaMarkt aktuell nicht mehr verfügbar.