Netatmo Videotürklingel: Jetzt auch mit Amazon Alexa und Google Assistant kompatibel

Das französische Unternehmen Netatmo ist vor allem für die eigene smarte Wetterstation bekannt. Ebenfalls im Portfolio befindet sich aber auch eine smarte Videotürklingel, die seit Herbst des vergangenen Jahres erhältlich ist. Nun gibt es weitere Neuigkeiten für Besitzer und Interessierte.

Wie Netatmo uns gegenüber mitgeteilt hat, unterstützt die smarte Videotürklingel aus eigenem Hause ab sofort alle wichtigsten Sprachassistenten: Siri von Apple, Google Assistant und Alexa von Amazon. Zum Marktstart war die smarte Videotürklingel bereits mit Apple HomeKit und Siri kompatibel. Dank eines Software-Updates steht dem Nutzer nun auch die Kompatibilität mit Amazon Alexa und dem Google Assistant zur Verfügung. Dieses kostenlose und automatische Update wird in den folgenden Tagen schrittweise für alle smarten Videotürklingeln bereitgestellt, auch für die, die bereits auf dem Markt sind.

Hausüberwachung mit Echo Spot oder Echo Show

Die smarte Videotürklingel von Netatmo ist von nun an mit Alexa von Amazon kompatibel. Benutzer können auf ihrem verknüpften Echo-Spot- oder Echo-Show-Bildschirm mithilfe eines einfachen Sprachbefehls in Echtzeit sehen, was vor ihrem Haus passiert („Alexa, zeige mir die Türklingel“).

Wenn es an der Tür klingelt, benachrichtigt Alexa den Benutzer, so dass dieser über den smarten Lautsprecher mit dem Besuch reden kann. Über die Sprachsteuerung kann der Besitzer darüber hinaus ein Gespräch mit seinem Besuch führen („Alexa, antworte auf die Türklingel“).

Integration von Google Nest Hub (Max)

Netatmos smarte Videotürklingel lässt sich außerdem auch mit Google Assistant verbinden. Klingelt es an der Haustür, wird der Benutzer dank des Google Assistants über den smarten Lautsprecher informiert (z.B. Google Nest Hub, Google Nest Mini).

Mit dieser Kompatibilität kann der Anwender Live-Videos der Türklingel an einen Google Nest Hub oder Google Nest Hub Max streamen. Über einen einfachen Sprachbefehl („Hey Google, zeige mir die Türklingel“) sieht er in Echtzeit, was vor seinem Haus passiert.

Individuelle Szenarien mit Apples HomeKit

Schon bei Markteinführung war die smarte Videotürklingel mit Apple HomeKit kompatibel. Hier kann der Besitzer individuelle Szenarien festlegen und seine Türklingel beliebig mit anderen smarten Geräten seines Zuhauses verknüpfen. Es lässt sich zum Beispiel einstellen, dass die Außenbeleuchtung automatisch angeht, sobald eine Person von der smarten Videotürklingel erkannt wird. Dies ermöglicht es, eventuelle Einbrecher abzuschrecken.

Mit HomeKit erhält der Benutzer per Sprachsteuerung Zugriff auf das in Echtzeit durch die Videotürklingel aufgenommene Bildmaterial. Dafür kann er sich einfach an Siri wenden und darum bitten, seinen Eingangsbereich einzusehen („Siri, zeige mir meine Türklingel“).

Die Funktionserweiterungen folgen den Beispielen der smarten Kameras, dem Thermostat und den Heizkörperthermostaten von Netatmo, die bereits mit Amazon Alexa und Google Assistant kompatibel sind. Die smarte Videotürklingel von Netatmo ist aktuell für knapp 270 Euro bei Amazon erhältlich.