iOS 14.6: AirTag-Kontaktaufnahme mit E-Mail statt Telefon

Euch wird das hoffentlich nicht so schnell passieren, trotzdem wollen wir euch über eine Änderungen im Verloren-Modus der AirTags hinweisen, die Apple mit dem kommenden Update auf iOS 14.6 einfügen wird. Die aktuell in der Beta-Testphase befindliche Version wird vermutlich in den kommenden Wochen veröffentlicht.

Hat man einen AirTag in der „Wo ist?“-App als verloren markiert, kann man dort bisher die Telefonnummer und ein Textfeld mit Informationen füllen. Mit iOS 14.6 wird man genau hier neue Optionen bekommen, dann nämlich wird man statt der Telefonnummer auch eine E-Mail-Adresse angeben können, über die sich der Finder in Verbindung setzen kann.

Natürlich könnte man die Mailadresse auch schon jetzt in der Textfeld eingeben. Wenn man aber überhaupt keine Telefonnummer teilen möchte, dann ist diese kommende Änderung sicherlich keine schlechte Sache.

Mein Schlüsselbund fährt immer noch Bus

In der vergangenen Woche habe ich ja bereits berichtet, dass ich einen Schlüssel samt AirTag in einem Linienbus „verloren“ habe. Bisher ist der hinter einem Sitz versteckte Schlüssel nicht gefunden worden, er fährt immer noch fleißig mit einem Bus der Bogestra durch Bochum. Keine Frage: Mit ein wenig Einsatz hätte ich den Schlüssel bereits problemlos wieder bekommen können, immerhin lässt sich durch die ständigen Standort-Updates relativ schnell und sicher bestimmen, wo der Bus gerade unterwegs ist. Ich hätte also schon den richtigen Moment abpassen und einfach auf der Strecke „zusteigen“ können, um wieder an meinen Schlüssel zu gelangen.

Für mich bedeutet das aber auch: Der AirTag fängt selbst nach mehreren Tagen, obwohl immer wieder iPhones in seiner unmittelbaren Umgebung sind, nicht oder nicht laut genug an zu piepen. Ansonsten hätte ihn sicherlich schon jemand hinter dem Sitz gefunden. Möglicherweise sind die potenziellen Finder aber auch nie lang genug in Nähe, damit dieser Alarm ausgelöst wird.