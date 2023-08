Netflix Games testet Spiele-Sortiment auf TV, Mac und PC

Letzte Woche hatte es sich schon abgezeichnet, dass Netflix mit einer Game Controller App die eigenen Spiele von Netflix Games auch auf den Big Screen bringen wird. Nun hat Netflix offiziell bestätigt, dass die Spiele derzeit in Großbritannien und in Kanada auch auf dem TV, Mac und PC getestet werden.

Wir führen ab heute einen begrenzten Betatest für eine kleine Anzahl von Mitgliedern in Kanada und Großbritannien auf ausgewählten Fernsehern und in den nächsten Wochen auf PCs und Macs über Netflix.com auf unterstützten Browsern durch. Zwei Spiele werden Teil dieses ersten Tests sein: Oxenfree von Night School Studio, einem Netflix Game Studio, und Molehew’s Mining Adventure, ein Arcade-Spiel zum Edelsteinabbau. Um unsere Spiele auf dem Fernseher zu spielen, führen wir einen Controller ein, den wir die meiste Zeit des Tages bereits in der Hand haben – unser Handy. Mitglieder mit PCs und Macs können auf Netflix.com mit einer Tastatur und Maus spielen.