Eufy SoloCam C210 jetzt für 99,99 Euro erhältlich

Die neue Eufy SoloCam C210 (Amazon-Link) startet ab sofort in Deutschland durch. Das neue Modell verzichtet im Gegensatz zur SoloCam S220 auf ein Solarmodul und kann per Akku rund 3 Monate am Stück betrieben werden. Die Kamera verfügt über eine 2K-Auflösung und somit über entsprechend scharfe Bilder. Mit einem lichtempfindlichen Objektiv mit 1,6 Blende gibt es zudem eine klare Nachtsicht.

Die Eufy SoloCam C210 bietet 8 GB internen Speicher an, auf dem bis zu 3 Monate Videomaterial lokal gesichert werden kann. Zusätzliche Kosten oder Abos fallen demnach nicht an. Durch die IP67 Zertifizierung kann die Kamera auch Outdoor verwendet werden, eine Halterung zur Montage an der Wand ist mit dabei. Mit Künstlicher Intelligenz werden Personen oder Haustiere erkannt.

Die Überwachungskamera kann alleine betrieben werden, in Kombination mit der HomeBase 3 gibt es aber erweiterte Funktionen, zum Beispiel mehr Speicherplatz und eine bessere Gesichtserkennung. Support für HomeKit gibt es für die Kamera nicht, fraglich ist, ob sich die SoloCam C210 über die HomeBase in HomeKit bringen lässt. Dazu gibt es aktuell leider keine Informationen.

Eufys SoloCam C210 ist mit einem Preis von 99,99 Euro ausgezeichnet.