Netflix Game Controller App: Könnt ihr bald Netflix-Spiele auf dem TV spielen?

Ende März haben wir bereits darüber berichtet: Netflix könnte seine Games auch auf den TV bringen. Der Moment, in dem dies Wirklichkeit wird, ist jetzt ein gutes Stück nähergerückt. Denn ab sofort könnt ihr im App Store bereits die „Netflix Game Controller App“ (App-Store-Link) laden, die euer iPhone oder iPad in einen Controller verwandelt, mit dem ihr die Spiele dann auf eurem TV steuern könnt. Bis die Netflix-Games-Option also auch auf Apple TV und Co. erscheint, dürfte es vermutlich nicht mehr lange dauern.

Bis dato waren die Spiele von Netflix ausschließlich Smartphones und Tablets vorbehalten. Doch schon seit geraumer Zeit ging das Gerücht herum, der Streaminganbieter plane, seine Games auch auf dem TV verfügbar zu machen. Smartphones sollten dabei als entsprechender Controller fungieren.

Scheinbar steht das, was vor Kurzem noch Mutmaßung war, kurz vor dem Launch. Denn ab sofort könnt ihr im App Store bereits die kostenlose „Netflix Game Controller App“ (App-Store-Link) herunterladen, mit der ihr euer iPhone in einen Controller umwandeln könnt. Wie der dann aussieht, seht ihr auf dem nachfolgenden Bild:

Bis zum Release der Game-Funktion auf dem TV sollte es somit wohl nicht mehr allzu lange dauern. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden, wenn es hierzu Neuigkeiten gibt.