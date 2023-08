Apple Music: Neuer algorithmischer „Musik entdecken“-Radiosender

Apple Music hat ganz klammheimlich und ohne großes Aufsehen eine neue Möglichkeit in den eigenen Musikstreaming-Service integriert, um neue Musik kennenzulernen. Ab sofort findet sich im „Jetzt hören“-Bereich der Anwendung unter „Top-Empfehlungen“ ein neuer Radiosender, der mit einem blau-grünen geometrischen Symbol auf sich aufmerksam macht.

Der individuelle Radiosender ist mit dem personalisierten Sender, der den eigenen Namen trägt, gepaart und trägt die Aufschrift „Musik entdecken“. Er kann auch über einen direkten Link aufgerufen werden, falls man ihn noch nicht in Apple Music sehen kann. Bei uns in der Redaktion war der Musik entdecken“-Sender schon in Apple Music auf dem iPhone vorhanden.

Songs stammen nicht aus Bibliothek oder Wiedergabelisten

Wie AppleInsider berichtet, scheint der Radiosender Songs zu spielen, die einen ähnlichen Stil wie die Songs in der persönlichen Bibliothek haben, und solche, die man in der Vergangenheit gehört und favorisiert hat. Allerdings werden Songs ausgewählt, die sich nicht in den eigenen Wiedergabelisten oder der Bibliothek befinden.

Bisher gibt es noch keine Dokumentation über die „Musik entdecken“-Station, so dass nicht bekannt ist, wie der Algorithmus zur vorgeschlagenen Musik funktioniert. Es ist denkbar, dass Apple den Radiosender in Zukunft noch bewerben wird. Bis dahin sieht „Musik entdecken“ aber nach einer guten Möglichkeit aus, neue Musik zu entdecken, die zum individuellen Geschmack passt.