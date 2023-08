natur.digital: Neue Natur- und Ausflugs-App für Bayern vorgestellt

Pünktlich zum Beginn der Sommerferien in Bayern steht im App Store eine neue Natur-App für das Bundesland Bayern bereit. Die kostenlose Anwendung der Bayerischen Naturschutzverwaltung und des Bayerischen Staatsministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz, natur.digital (App Store-Link), lässt sich auf iPhones und iPads laden und benötigt neben iOS/iPadOS 13.0 oder neuer auch rund 65 MB an freiem Speicherplatz auf dem Gerät. Obwohl im App Store als Sprache Englisch angegeben wird, stehen alle Inhalte natürlich in deutscher Sprache zur Verfügung.

Natur.digital vereint Funktionen mehrerer Typen von Natur-Apps in einer Anwendung: Die Anwendung enthält Vorschläge für Ausflüge in Bayerns Natur; gleichzeitig erfahren die Nutzer und Nutzerinnen alles über den jeweiligen Naturraum sowie die dortige Flora und Fauna. Zum Start findet man in natur.digital rund 80 Routen und Ausflugstipps sowie über tausend Porträts von Tieren und Pflanzen. Alle Informationen stammen von Fachleuten wie Biologen, Naturpark-Rangern und Mitarbeitenden der Naturschutzbehörden. Diese teilen ihr Wissen auf unterhaltsame Art und Weise und bestücken natur.digital laufend mit neuen Inhalten.

Der Natur-Guide für die Hosentasche eignet sich dabei nicht nur für Personen, die in Bayern leben, sondern auch für touristische Zwecke. Umweltminister Thorsten Glauber erklärt nach der Veröffentlichung von natur.digital, dass sein Ministerium mit der App neben der Wissensvermittlung auch Naturschutzziele verfolge.

„Wir wollen nicht verbieten, sondern Besucherlenkung auf moderne, digitale Art umsetzen. natur.digital macht Naturerfahrungen in wenig besuchten Regionen interessant, und entlastet sensible oder stark frequentierte Gebiete. Damit tragen wir dazu bei, dass die Ökosysteme der besonders bekannten Naturschönheiten Bayerns erhalten bleiben.“

So werden beispielsweise Wege durch Gebiete mit zeitlich befristetem Betretungsverbot (beispielsweise Brutzeiten Flussregenpfeiffer oder Auerhühner) zu diesen Zeiten in der App gar nicht angezeigt, in problemlosen Zeiten dagegen schon. Da die Inhalte der App ausschließlich von anerkannten Fachleuten stammen, liefert natur.digital belastbare Wissensbeiträge und Ausflugsvorschläge mit realistischen Anforderungsprofilen. Das macht die App auch für den Unterricht und als Planungsgrundlage für Wandertage interessant.

Ein Fokus wurde auch auf die Sicherheit für die User im digitalen Raum gelegt. Natur.digital verzichtet daher auf Tracking und Werbung, zudem lässt sich ein großer Teil des Funktionsumfangs auch offline nutzen. Auch die Nutzer und Nutzerinnen im App Store wissen die App zu schätzen: Volle fünf Sterne gibt es für natur.digital bisher.