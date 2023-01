Neu bei Netflix Games: „TMNT: Shredder’s Revenge“ und „Puzzle Gods“

Das Repertoire bei Netflix Games wächst weiter. Ab sofort können Netflix Kunden und Kundinnen mit einem aktiven Abonnement auf zwei weitere Spiele zugreifen. „TMNT: Shredder’s Revenge“ und „Puzzle Gods“. Die wichtigsten Infos findet ihr anbei.

In TMNT: Shredder’s Revenge (App Store-Link) trefft ihr auf die Teenage Mutant Ninja Turtles. Der Download ist 1,5 GB groß und unterstützt Gamecontroller.

Mit Leonardo, Raphael, Donatello, Michelangelo und vielen altbekannten Freund*innen kracht’s in diesem 80er-Jahre-inspirierten Beat ’em up gewaltig im Panzer. Cowabunga! Sie sind grün, fit und furchterregend: Kämpfe als Teenage Mutant Ninja Turtle, um die neuesten verbrecherischen Pläne von Krang und Shredder zu vereiteln. In diesem Retro-Prügelspiel mit toller Grafik kämpfst du dich durch eine Reihe klassischer TMNT-Schauplätze. Bahn dir den Weg durch mehr als ein Dutzend Level und nutze deine gefährlichen Ninja-Combos, um klassische Feinde wie Baxter Stockman oder die Triceratonier zu besiegen!