Neu in iOS 17.3: Schutz für gestohlene Geräte

Nachdem Apple das große Update auf iOS 17.2 für alle zum Download bereitgestellt hat, ist der Test für iOS 17.3 gestartet. Die erste Beta-Version steht für registrierte Entwickler und Entwicklerinnen zum Download bereit und eine große Neuerung ist die Einführung der Funktion „Schutz für gestohlene Geräte“.

Anfang des Jahres hat das Wall Street Journal berichtet, dass vor allem in den USA Diebe ihre Opfer erst ausspähen, den iPhone-Code erlangen, um dann das iPhone zu stehlen. Mit dem iPhone-Code kann man Zugriff auf die Apple-ID erhalten, das Passwort zurücksetzen, Zugriff auf gespeicherte Passwörter erhalten und mehr. Diebe können so „das gesamte digitale Leben stehlen“.

iPhone: Schutz für gestohlene Geräte

Mit der neuen Funktion „Schutz für gestohlene Geräte“ will Apple eine neue Sicherheitsebene einbauen. Nachdem iOS 17.3 installiert wurde, macht ein vollflächiger Infoscreen auf die neue Funktion aufmerksam, die manuell aktiviert werden will. Das funktioniert auch über die Face ID & Code-Einstellungen.

Wenn der zusätzliche Schutz aktiviert ist, wird für bestimmte Aktionen eine Face ID- oder Touch ID-Authentifizierung erforderlich. Unter anderem für die Anzeige von Passwörtern in der iCloud, das Löschen aller Inhalte und Einstellungen, für die Bezahlung im Internet mit Apple Pay und mehr. Für den Fall, dass die Face ID- oder Touch ID-Authentifizierung nicht abgeschlossen werden kann, ist kein Passcode-Fallback verfügbar.

Möchte man das Passwort der Apple ID ändern oder zurücksetzen, muss man sich sogar doppelt authentifizieren. So muss man sich per Face ID oder Touch ID „ausweisen“, eine Stunde warten und sich erneut mit Face ID oder Touch ID authentifizieren. Diese Vergärung ist nicht notwenig, wenn sich das iPhone an vertrauten Orten befindet, wie Zuhause oder auf der Arbeit.

Bei den folgenden Funktionen wir eine Face ID- oder Touch ID-Authentifizierung erforderlich, wenn der „Schutz für gestohlene Geräte“ aktiviert ist:

Anzeigen/Verwenden von Passwörtern oder Passkeys, die im iCloud-Schlüsselbund gespeichert sind

Beantragung einer neuen Apple Card

Anzeigen einer virtuellen Apple Card Karte

Deaktivieren des „Lost Mode“

Löschen aller Inhalte und Einstellungen

Bestimmte Apple Cash- und Sparaktionen in Wallet durchführen

Verwendung von in Safari gespeicherten Zahlungsarten

Verwendung des iPhones zum Einrichten eines neuen Geräts

Aktionen, die eine Face ID oder Touch ID Authentifizierung erfordern und eine einstündige Sicherheitsverzögerung haben:

Ändern des Apple ID-Kennworts

Aktualisieren ausgewählter Sicherheitseinstellungen des Apple ID-Accounts, einschließlich Hinzufügen oder Entfernen eines vertrauenswürdigen Geräts, einer vertrauenswürdigen Telefonnummer, eines Wiederherstellungsschlüssels oder eines Wiederherstellungskontakts

Ändern des iPhone-Passcodes

Hinzufügen oder Entfernen von Face ID oder Touch ID

Deaktivieren von Wo ist?

Deaktivieren des Schutzes vor gestohlenen Geräten

Für das iPhone XS und neuer

Eine detaillierte Dokumentation zur neuen Funktion steht noch aus, hier wird Apple zukünftig genau erklären, wie das neue Feature funktioniert. Der „Schutz für gestohlene Geräte“ wird auf iPhone-Modellen verfügbar sein, die mit iOS 17 laufen – also mit dem iPhone XS und neuer. Die Freigabe von iOS 17.3 wird Anfang nächstes Jahres erfolgen, im Januar oder Februar 2024.