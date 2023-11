Wandhalterung für Watch-Bänder: Twelve South TimePorter startet für 34,99 Euro

Vor gut einem Monat vorgestellt, lässt sich die Wandhalterung für Apple Watch Armbänder Twelve South TimePorter (Amazon-Link) ab sofort auch in Deutschland bestellen. Wer mehrere Armbänder im Einsatz hat und diese nicht nur in der Schublade verschwinden lassen möchte, kann mit TimePorter bis zu sechs Bänder aufhängen.

Die entsprechende Leiste ist 25,5 Zentimeter breit und wird einfach mit zwei Klebestreifen angebracht. Bis zu sechs Armbänder lassen sich in die Leiste einklinken und sind so immer griffbereit. Wer möchte, kann mehrere Leisten lückenlos nebeneinander anbringen, um so noch mehr Armbänder aufhängen zu können.

Twelve South TimePorter kostet 34,99 Euro und kann ab sofort bei Amazon geordert werden.