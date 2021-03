Neue Videos: Apple bewirbt iPhone 12 und AirPods Pro

Am Wochenende stand im Netz vor allem eine Meldung im Mittelpunkt: Apple stellt den HomePod ein und wird nur noch die Restbestände verkaufen. Dass der Name allerdings komplett vom Markt verschwindet, davon gehe ich persönlich nicht aus. Schauen wir einfach mal, was die nächsten Monate bringen.

Bis dahin können wir einen Blick auf zwei neue Werbeclips aus dem Hause Apple werfen. In Cook und Jump, so die Titel der beiden Videos, rücken das iPhone 12 und die AirPods Pro in den Fokus. Welches Video gefällt euch besser?