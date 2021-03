TomTom GO: Ab sofort mit neuem Familienfreigabe-Abonnement

Insofern ihr zur Navigation auf TomTom GO (App Store-Link) setzt, könnt ihr fortan auf ein neues Familien-Abonnement umsteigen. Dieses kann über die Apple-Familienfreigabe geteilt und somit für bis zu fünf weitere Nutzer verfügbar gemacht werden.

Das Einzel-Abo kostet 12,99 Euro pro Jahr, das neue Familien-Abo schlägt mit 19,99 Euro zu Buche. Bedenkt man, dass man das Abo mit fünf weiteren Personen teilen kann, ist der Preis wirklich gut. Ein Umstieg auf das neue Abo ist ebenfalls möglich.

Das Update bringt zudem in paar Neuheiten mit. So gibt es in der Suche neue Schaltflächen für POIs – so könnt ihr Tankstellen, Restaurant und mehr schneller finden. Gleichzeitig unterstützten die Siri-Kurzbefehle jetzt auch Kontakte, um so eine Navigation zu einer bestimmten Adresse fix starten zu können.

TomTom GO auf einen Blick