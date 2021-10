Neuer Elago AirTag-Anhänger sieht aus wie der iPod Shuffle

Elago ist für coole, witzige und originelle Hüllen für die AirPods und AirPods Pro bekannt. Nachdem Elago schon ein AirTag-Case im Kamera-Format herausgebracht hat, folgt nun ein weiterer Anhänger im Design des alten iPod Shuffle.

Gefertigt ist der Anhänger aus Silikon, ein AirTag kann einfach hinten eingelegt werden. Auf der Front seht ihr dann die klassischen Bedienelemente des iPod Shuffle aus dem Jahre 2010. Der Anhänger kann dann einfach am Rucksack, am Gepäck und Co angebracht werden. Wer nicht nur einen einfachen und langweiligen Anhänger sucht, ist bei Elago auf jeden Fall an der richtigen Adresse.

Der neue Elago AirTag-Anhänger W7 wird mit 12,99 US-Dollar ausgezeichnet und sollte in Kürze auch hierzulande angeboten werden.