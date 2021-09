Neues Apple Watch Schnellladegerät: Lädt die Watch 7 in 45 Minuten auf 80 Prozent

Die Apple Watch Series 7 ist zwar größer geworden, ein signifikant neues Design, wie es die Gerüchteküche prognostiziert hat, gibt es dieses Jahr aber noch nicht. Neu ist hingegen die Möglichkeit, die Apple Watch Series 7 deutlich schneller zu laden. Um die schnelleren Ladegeschwindigkeiten zu ermöglichen, verfügt die Apple Watch Series 7 über eine aktualisierte Ladearchitektur im Inneren. Aus diesem Grund ist die Schnellladetechnologie auf die Series 7 beschränkt.

Wir wollten das Aufladen deiner Apple Watch so einfach wie möglich machen. Und jetzt lädt es bis zu 33 Prozent schneller, wenn es mit der Apple Watch Series 7 gekoppelt wird. So erreichst du in etwa 45 Minuten eine Ladung von 80 Prozent. Halte einfach den Connector in die Nähe der Rückseite deiner Watch und der Magnet setzt sich automatisch richtig darauf. Es ist ein vollversiegeltes System ohne freiliegende Kontakte, das kleine Fehler beim Auflegen der Apple Watch verzeiht.