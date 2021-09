MagSafe Leder Wallet mit Wo ist?-Support ab sofort erhältlich

Auf der gestrigen Präsentation wurde auch kurz ein neues MagSafe Leder Wallet angekündigt. Die alte Version kennen wir ja schon, unseren Testbericht findet ihr hier. Mit der neuen Wo ist?-Integration könnt ihr euer Wallet, das ja durchaus wichtige Karten enthalten kann, auch in der Wo ist?-App abrufen und tracken.

Die neue iPhone Leder Wallet mit MagSafe hat ein schönes, funktionales Design. Damit hast du deinen Ausweis und deine Kreditkarte immer dabei. Sie unterstützt jetzt „Wo ist?“, damit du über den letzten bekannten Standort deiner Wallet informiert werden kannst, wenn sie von deinem iPhone getrennt wird.

Die Wallet ist aus speziell gegerbtem, veredeltem europäischen Leder gefertigt und lässt sich durch integrierte starke Magnete einfach auf der Rückseite deines iPhone andocken. Sie passt sogar auf ein Case mit MagSafe und gibt deinem iPhone einen einzigartigen Look. Bis zu drei Karten haben Platz in der Leder Wallet, und sie ist so gemacht, dass deine Kreditkarten geschützt sind.