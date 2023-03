Neues Readly Angebot: Magazin- und Zeitungs-Flatrate im ersten Monat für nur 99 Cent testen

Anzeige. Ich erinnere mich gerne zurück. Früher habe ich mir am Kiosk das ein oder andere Magazin gekauft. Doch diese Zeiten sind schon lange vorbei, immerhin werden zahlreiche Magazine und Zeitungen auch online oder als PDF angeboten. Und wer gerne auch mal eine neue Zeitschrift erkunden möchte, bekommt bei Readly gleich mehr als 7.000 Magazine und Zeitungen geboten. Der neuste Deal macht den Zugriff im ersten Monat besonders günstig: Statt 11,99 Euro zahlt ihr im ersten Monat nur 99 Cent.

Besonders praktisch bei Readly ist die optimierte Ansicht für Mobilgeräte. Ein reines Heft-PDF ist auf dem iPhone nicht besonders leserlich und man muss doch ziemlich viel scrollen und zoomen. Bei Readly sind die Ansichten auf das iPhone-Display zugeschnitten und ihr könnt entspannt durch die verschiedenen Artikel scrollen. Auf dem größeren iPad-Display macht das Lesen meiner Meinung noch mehr Spaß, für unterwegs bietet sich das iPhone aber oftmals besser an, da es immer griffbereit ist. So könnt ihr auf dem Weg zur Arbeit, in Bus und Bahn und dank Offline-Modus auch im Flugzeug bequem auf die Inhalte zugreifen.

Während man früher für jede neue Ausgabe zum Kiosk gehen musste, genügt hier die Aktivierung der Push-Funkion. Sobald eine neue Ausgabe bereitsteht, wird man informiert und verpasst so keine Inhalte mehr. Gut: Mit dem Readly-Abo können bis zu 5 Profile und 5 Geräte gleichzeitig lesen. Hier kann jeder seine favorisierten Ausgaben laden und lesen, da durch die Profile nichts durcheinander gewürfelt wird.

Wenn ihr eure Lieblingszeitschriften leer gelesen habt, könnt ihr euch auf die Suche nach weiteren Zeitungen machen. Im Entdecken-Bereich könnt ihr das gesamte Sortiment durchsuchen und so auch Magazinen einen Chance geben, die ihr sonst nicht einzeln gekauft hättet. Da es sich um eine Flatrate handelt, geht ihr kein Risiko ein und könnt auch schnell zur nächsten Zeitung wechseln, wenn ihr im aktuellen Magazin keine spannenden Themen mehr findet.

Die Readly-App ist mit 4,7 Sternen bewertet und bietet eine Schnellübersicht und ein Doppelseiten-Layout. Lesezeichen sind selbstverständlich möglich, ebenso könnt ihr festlegen, wie viele Magazine ihr maximal offline speichern wollt. Gleichzeitig werden immer wieder neue Titel hinzugefügt und so das Sortiment erweitert. Zuletzt sind auch französische Zeitungen wie L’Express oder Elle hinzugekommen. Außerdem könnt ihr auch die lokalen Editionen von BILD und WELT laden, um so News aus eurer Umgebung zu erhalten.

Zudem findet ihr Tech-Hefte wie Computer Bild, MacLife, CHIP oder Connect. Aber auch andere Themenwelten sind vertreten: FORBES, Auto Bild, AudioVideoFoto, TV Movie, National Geographics, Börse Online, Welt der Wunder, MY BIKE, Revue Heute, Women Health, Cosmopolitan, Rolling Stone, InTouch und viele mehr. Ebenso gibt es Zugriff auf internationale Titel wie The Guardian oder The Independent.

Ihr habt Lust auf Readly bekommen? Dann könnt ihr euch als Neukunde oder Kundin jetzt 1 Monat Zeit nehmen, um das Angebot selbst auf Herz und Nieren zu prüfen – und das für nur 99 Euro. Bedenkt man, dass ingesamt 5 Profile auf das Abo zugreifen können, würde man pro Kopf bei nur knapp 20 Cent liegen. Danach kostet Readly regulär 11,99 Euro pro Monat. Jederzeit kündbar.