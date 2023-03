Auch mit Apple Pay: Mit VISA bezahlen und bis zu 25 Euro zurückbekommen

Insofern ihr eine VISA- oder VISA Debit-Karte im Einsatz habt, könnt ihr bis zum 11. April 2023 von einer neuen Cashback-Aktion profitieren. Ihr könnt ingesamt bis zu 25 Euro erstattet bekommen. Folgende Bedingungen gelten.

Für die Aktion müsst ihr euch bei VISA mit Name, E-Mail und Kreditkartennummer anmelden. Nur wer möchte, kann teilnehmen – die Daten werden dabei stets sicher behandelt. Wenn ihr nun mit der VISA Einkäufe kontaktlos bis maximal 25 Euro bezahlt, auch mit Apple Pay, gibt es 2 Prozent zurück. Maximal werden 25 Euro pro Karte erstattet.

Eine Zahlung ist kontaktlos, wenn Sie Ihre Karte, Ihr Smartphone oder Ihre Smartwatch an das Bezahlterminal halten – ohne diese in das Bezahlterminal einzustecken, durch den Magnetstreifen zu ziehen oder Ihre Kartendaten manuell einzugeben. Werden Sie gebeten, Ihren PIN einzugeben, zählt die Zahlung trotzdem als kontaktlos. Sobald Sie allerdings gebeten werden, Ihre Karte einzustecken, können wir Ihre Zahlung leider nicht mehr für die Aktion berücksichtigen. Die Entscheidung, wann dies nötig ist, trifft die kartenausgebende Bank, die Bank des Händlers oder ein anderer am Bezahlvorgang Beteiligter. Onlinezahlungen gelten nicht als kontaktlos.

Weitere Informationen findet ihr auf der Sonderseite bei VISA. Um auf die 25 Euro Cashback zu kommen, müsst ihr ziemlich viele Umsätze tätigen. Wenn ihr immer genau 25 Euro zahlt, gibt es 50 Cent zurück. Ihr müsst also 50 Mal genau 25 Euro bezahlen, wenn ihr die Aktion vollkommen ausnutzen wollt. Das wird in der Realität wohl eher selten der Fall sein, aber auch so kann man etwas Geld sparen.