Nomad Blaze: Limitiertes Sport Band für die Apple Watch in Orange

Der Zubehör-Hersteller Nomad hat eine limited Edition seines Sport Bands für die Apple Watch auf den Markt gebracht. Das orangefarbene Modell „Blaze“ ist für das 45/49 mm-Apple-Watch-Modell gemacht und kann für zusätzliche 17 US-Dollar auch nach Deutschland verschickt werden.

Inspiriert von den Farben der kalifornischen Küste soll Nomads „Blaze“-Variante des Sport Bands sein. Das Armband kommt in einem etwas gelblicherem Orange daher als die Ausführung in „Ultra Orange“, die es bereits seit einer Weile zu kaufen gibt. Wer also Orangetöne mag, kann jetzt – für kurze Zeit – zwischen zwei Abstufung wählen.

Das aus FKM Fluorelastomer-Kautschuk hergestellte Armband ist zu einhundert Prozent wasserfest und verfügt über Belüftungskanäle im Innern, was alle Sporttreibenden sicher freuen dürfte. Mit einer Länge von 150 mm sollte das Armband für fast alle Handgelenksgrößen geeignet sein. „Blaze“ passt an die 45/49-Apple-Watches. Mit dem Verschluss-Pin aus Aluminum könnt ihr das Armband flexibel an euren Handgelenksumfang anpassen.

Für 60 US-Dollar erhältlich

Wenn euch die „Blaze“-Edition gefällt, könnt ihr sie für 60 US-Dollar (+Versand) über die Nomad-Webseite auch nach Deutschland bestellen. Bei Amazon und Co. ist das Modell aktuell nicht gelistet. Ob sich daran noch etwas ändern wird, ist bisher nicht bekannt.