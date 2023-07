Deep Field: Neues AR-Erlebnis soll Kreativität von Schülern und Schülerinnen fördern

Die beiden australischen Künstler und Kreative, Tin Nguyen und Edward Cutting von Tin&Ed, haben eine neue immersive Kunsterfahrung und App namens Deep Field unter Verwendung von iPad Pro und Apple Pencil entwickelt. Das interaktive Augmented Reality (AR)- und Klangerlebnis, ist derzeit in der Art Gallery of New South Wales in Sydney und zwischen dem 8. und 16. Juli im Getty Center in Los Angeles zu sehen. Es ermöglicht Schülern und Schülerinnen sowie Familien auf der ganzen Welt, durch ihre gemeinsame Neuinterpretation der Umwelt in Echtzeit mitzugestalten und sich zu verbinden.

Laut Informationen von Apple nutzt Deep Field die Leistung und Mobilität des iPad Pro in Kombination mit der Präzision des Apple Pencil, um die Kreativität zu fördern. Kinder und Familien sind eingeladen, sich von Kunstwerken und der Umwelt inspirieren zu lassen, um ihre eigene Pflanzen- und Tierwelt zu zeichnen und mit leuchtenden Farben, Formen und Texturen zu experimentieren.

Nachdem sie sich phantasievolle Pflanzenteile ausgedacht haben, skizzieren sie ihre Entwürfe mit dem Apple Pencil in der Deep Field-App für das iPad. Diese werden dann in Echtzeit zu einer weltweiten Datenbank mit Pflanzen hinzugefügt, die von Beteiligten aus der ganzen Welt gezeichnet worden sind. Damit wird ein neues Ökosystem geschaffen, in dem die unsichtbaren Welten der Pflanzen durch die Magie von AR enthüllt werden. Mit dem LiDAR-Scanner des iPad Pro sieht man, wie die Kunstwerke zu spektakulären 3D-Pflanzenstrukturen erblühen, die sich über die Böden, Wände und Decken um einen herum erstrecken und eine neu erdachte, immersive natürliche Welt schaffen.

„Die multidisziplinären Künstler Tin&Ed schaffen weltweit lebendige, spielerische und interaktive Erfahrungen, die die Grenzen zwischen Kunst, Design und Technologie sowie zwischen der physischen und der digitalen Welt erforschen und erweitern. Deep Field ist mehr als eine immersive Simulation. Sie nutzt eine zugängliche Technologie, die es den Menschen ermöglicht, ihre Kreativität zum Leben zu erwecken und gleichzeitig einen Fokus auf die Notwendigkeit richtet, den Planeten zu schützen.“

Um das multisensorische Erlebnis noch zu verstärken, bietet Deep Field eine mehrkanalige Klanglandschaft vergessener und ausgestorbener Arten des berühmten Audio-Naturforschers Martyn Stewart, die die Schönheit der geräuschvollen Umgebung der natürlichen Welt auf eine neue Weise würdigt. Stewart hat es sich mit seiner Stiftung The Listening Planet zur Lebensaufgabe gemacht, die Klänge des Planeten zu katalogisieren und der Welt die Stimme der Natur zu Gehör zu bringen, in der Hoffnung, ihre Zukunft zu sichern.

Nach Sydney und Los Angeles wird das Deep Field-Erlebnis auf eine Welttournee gehen, die im Oktober nach Europa und im November nach Asien führt, unter anderem in das ArtScience Museum in Singapur. Alle Infos zu Deep Field gibt es auf der Presseseite von Apple.

Fotos: Apple.