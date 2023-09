Nomad Rugged Case: Widerstandsfähiges Case für die neuen iPhone 15-Modelle

Mit dem Release der iPhone 15-Modelle stehen auch die entsprechenden Zubehör-Hersteller wieder in den Startlöchern. Das US-amerikanische Unternehmen Nomad, das hier im Blog mittlerweile wohlbekannt ist, hat mit dem Rugged Case nun ein robustes Backcase für die vier neuen iPhone 15-Modelle auf den Markt gebracht. Sie sind auch bereits in Deutschland bei Amazon erhältlich.

Das Rugged Case ist die ideale Schutzhülle für alle, die sich unterwegs oder beim Sport auf zuverlässigen Schutz ihres Smartphones verlassen wollen. Die Hülle bietet einen Rahmen aus Polycarbonat, erhöhte Ränder zum Schutz des Displays sowie verstärkte Erhöhungen an den Ecken, damit das Smartphone vor Kratzern und vor Stürzen aus bis zu 4,5 Metern Höhe geschützt ist.

Für ein angenehmes Tragegefühl sorgt die matte Oberfläche aus PET, während die strukturierten Knöpfe aus Polycarbonat und die Textur des Rahmen den nötigen und sicheren Grip geben. Auch die Kamera wird dank des zusätzlichen Kamerarings geschützt und sorgt in Kombination mit dem erhöhten Bumper an den Ecken dafür, dass das Smartphone flach aufliegt. Die Hülle ist dank der integrierten, starken Magnete außerdem mit beliebigem MagSafe-Zubehör kompatibel und unterstützt kabelloses und MagSafe-Laden.

Alle Fakten im Überblick

Robuste Schutzhülle mit Rahmen aus Polycarbonat und matter PET-Rückseite für das iPhone 15

Widerstandsfähiger TPU-Bumper sorgt für Schutz bei Stürzen aus bis zu 4,5 Metern Höhe

TPU-Bumper an den Ecken erhöht, damit das iPhone flach aufliegt und die Kamera geschützt wird

Erhöhte Ränder zum Schutz des Displays

Innenauskleidung aus Mikrofaser schützt das iPhone

Eloxierte Aluminiumknöpfe im hochwertigen Look

Doppelte Befestigungsmöglichkeit für ein Schlüsselband (Schlüsselband nicht enthalten)

Vernickelte Neodym-Magnete ermöglichen MagSafe-Kompatibilität 800-1100 gf Magnetkraft (entspricht etwa 8-11 Newton)

Mit Ausrichtungsmagnet für ausrichtungsspezifisches Zubehör

Kompatibel mit Qi- und MagSafe-Laden

Verfügbarkeit und Preise

Das Rugged Case ist ab sofort für das iPhone 15 und 15 Plus in Shadow bzw. für das iPhone 15 Pro und Pro Max in den Farben Shadow, Atlantic Blue und Ultra Orange zu einem UVP von je 59,95 Euro bei Amazon erhältlich.