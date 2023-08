Nomad stellt im Dunkeln leuchtendes Watch-Armband vor

Solltet ihr nachts euren Arm nicht sofort wiederfinden, dann hat Nomad jetzt das passende Gadget für euch am Start: Ein Armband für die Apple Watch, das im Dunkeln leuchten kann.

„Sei fasziniert, wenn das Glow in the Dark Sport Band tagsüber von einem gebrochenen Weiß in ein faszinierendes, leuchtendes Grün übergeht, wenn es dunkel ist“, heißt es auf der Webseite von Nomad. Dort kann das Armband für 60 US-Dollar bestellt werden.

Teilweise waren einzelne Größen des Armbands gestern Abend schon ausverkauft, zwischendurch hat Nomad anscheinend auch noch mal einige Reserven freigeschaltet. Ob und wann das Armband auch über reguläre Kanäle wie Amazon in Deutschland angeboten wird, ist derzeit noch nicht bekannt.

Das Nomad Sportarmband ist wasserfest, verfügt über einen Aluminium-Dorn zum Verschließen und soll laut Angaben des Herstellers „einer seitlichen Herausschiebekraft von 5 bis 20 kgf“ widerstehen, wenn er an der Apple Watch angelegt ist. Das Armband eignet sich für Handgelenksgrößen von 15 bis 20 Zentimeter Umfang.

