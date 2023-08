Offizielle Deutschlandticket-App: Version 2.2 integriert Abfahrtsmonitor

Der indirekte Nachfolger des beliebten 9-Euro-Tickets, das im Sommer 2022 drei Monate lang erhältlich war, wurde von der Bundesregierung endgültig abgesegnet: Ab dem 1. Mai dieses Jahres wird das bundesweit einheitliche und in ganz Deutschland nutzbare Ticket für den regionalen ÖPNV zur Verfügung gestellt.

Das vom Bund mitfinanzierte Deutschlandticket kostet pro Monat 49 Euro und lässt sich seit dem 3. April 2023 buchen. Die entsprechende offizielle iOS-App für das iPhone, Dein Deutschlandticket (App Store-Link), steht seitdem im deutschen App Store zum Download bereit. Der Download der Anwendung ist kostenlos und kann ab iOS 14.0 oder neuer bei rund 52 MB an freiem Speicherplatz auf das Apple-Smartphone geladen werden.

Dein Deutschlandticket wurde von Mobility Inside im Auftrag der Deutschen Bahn entwickelt und wird von Nutzern und Nutzerinnen im App Store bislang eher durchwachsen bewertet: Lediglich 2,4 von 5 Sternen erhält die fürs iPhone erhältliche Anwendung im Durchschnitt. Leider passt es dann auch ins Bild, dass das Entwicklerteam es erst mit Version 2.2, die nun veröffentlicht wurde, geschafft hat, einen Abfahrtsmonitor in Dein Deutschlandticket zu integrieren. Im Changelog heißt es dazu:

„Du willst wissen, was in deiner Umgebung abfährt? Kein Problem, der neue integrierte Abfahrtsmonitor zeigt dir alle verfügbaren Abfahrtsinformationen für den ÖPNV in deiner Nähe – klicke einfach auf ‚Entdecken‘.“