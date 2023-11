Nothing bringt iMessage auf Android-Smartphones

iMessage für Android? Undenkbar. Doch es gibt Umwege. Der bekannte Smartphone-Hersteller Nothing hat jetzt die Kompatibilität mit iMessage für den 17. November angekündigt. Über die neue „Nothing Chats“-App, die nur für das Nothing Phone (2) verfügbar gemacht wird, kann man via iMessage mit iPhone-Usern kommunizieren. Die Funktion wird in Nordamerika, in der EU und anderen europäischen Ländern freigeschaltet.

Nothing setzt dabei auf den Drittanbieter Sunbird, der die technische Schnittstelle anbietet. Die Washington Post konnte die neue Chats-App schon ausprobieren und berichtet, dass die App „größtenteils“ funktioniert. Alle iMessage-Funktionen werden aber nicht unterstützt, unter anderem kann man keine Nachrichten bearbeiten; Tapback-Reaktionen funktionieren zudem noch nicht vollständig. Gruppenchats sind wohl noch nicht möglich, auch haben die Tester festgestellt, dass Nachrichten mehrere Male gesendet werden müssen, bis sie tatsächlich verschickt werden. Lesebestätigungen und Reaktionen auf Nachrichten sind für die Zukunft geplant.

iMessage für Android: Mit dem Nothing Phone (2)

Um Zugriff auf Sunbird zu erhalten, muss man sich auf eine Warteliste setzen. Um mit Sunbird von einem Android-Telefon iMessages an iPhone-User senden zu können, gibt es derzeit nur eine Möglichkeit: Ein Nothing Phone (2) zu besitzen.

Die neue Nothing Chats App wird ab Freitag verfügbar sein. Bis zu Veröffentlichung könnte Apple allerdings das Vorhaben stoppen. Bleib abzuwarten, ob Apple hier technische Möglichkeiten einschränkt oder gar rechtliche Schritte plant.

Carl Pei, der CEO von Nothing, wird in der Washington Post mit den Worten zitiert, dass die App nicht „die Welt verändern wird“, aber dass er glaubt, dass sie „ein Gespräch in Gang bringen wird“. Die EU untersucht derzeit, ob iMessage als „Kernplattformdienst“ von Apple eingestuft werden sollte.