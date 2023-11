App Store Awards 2023: Auch deutsche Entwickler unter den Finalisten

Jedes Jahr zeichnet die App Store Redaktion die besten Apps und Spiele aus. Die App Store Awards 2023 rücken näher und Apple hat jetzt die Finalisten und Finalistinnen in den jeweiligen Kategorien bekanntgegeben. Auch deutsche Entwickler und Entwicklerinnen sind mit dabei, insgesamt gibt es fünf Nominierungen.

Phil Schiller, Apple Fellow:

„Wir sind begeistert von den Errungenschaften der App Store Award-Finalist und Finalistinnen, die es Usern auf der ganzen Welt ermöglichen, ihre Interessen in den Bereichen Zeichnen, Design, Videobearbeitung, Bildung, Musik, Zeitmanagement, Training, Wandern, Gaming und vielem mehr auszuleben. Die Finalisten und Finalistinnen sind alle unglaublich talentiert und haben enorme Anstrengungen unternommen, um diese großartigen Apps und Spiele zu entwickeln. Wir sind von ihren Leistungen inspiriert und freuen uns darauf, noch in diesem Monat die Gewinner und Gewinnerinnen der App Store Awards bekannt zu geben.“

Die Finalisten und Finalistinnen in der Kategorie „Kultureller Einfluss“ haben neue Wege aufgezeigt, miteinander in Verbindung zu treten und die Vielfalt und die Wunder der Erde zu feiern.

Linearity Curve wurde von Vladimir Danila ins Leben gerufen, er ist selbst gelernter Programmierer, der das Unternehmen im Alter von 17 Jahren gründete, nachdem er den größten europäischen Wissenschaftswettbewerb ‚Jugend Forscht‘ gewonnen hatte. Sein Engagement für die Vereinfachung von Design-Software brachte ihm im selben Jahr ein Stipendium für die WWDC in San José ein.

Danila kommentiert:

Planny wurde Ende 2017 von Kevin Reutter, 28 Jahre aus Hamburg, gegründet, der mit der Erstellung der App für den App Store sein Talent, Hobby und seine Leidenschaft verbunden hat. Ein Kalender, eine To-do-Liste und ein Produktivitäts-Tool in einer App? Genau das bietet Planny. Auch wir haben schon mehrfach über die App berichtet, die weltweit fast 1 Million Downloads erzielen konnte.

Das Survival Adventure Game im Sidescroller-Format, bei dem man sich als letzte Füchsin auf der Erde mit schweren Zukunftsentscheidungen konfrontiert sieht, birgt eine tiefgreifende Botschaft zu aktuellen Umweltbelangen und soll zur Reflexion anregen.

Philipp Nägelsbach, Senior Producer for Endling:

„Der App Store ist für uns gerade deshalb so besonders, weil er perfekt zu unserer Premium-Spiele-Strategie passt, qualitativ hochwertige Games zu einem festen Preis zu vertreiben (ohne„Free To Play“ oder „Pay to Win“). Der Apple Design Award für Endling – Extinction is Forever hat uns noch einmal deutlich gezeigt, welch hohen Stellenwert hohe Qualität und auch eine wichtige sozialen Botschaft im App Store haben.“