Nothing Phone (2): Erste Einblicke zum neuen Smartphone-Modell

Schon die Ankündigung des Nothing Phone (1) des britischen Herstellers Nothing hat im letzten Jahr für viel Furore gesorgt. Das 2020 gegründete Unternehmen um CEO Carl Pei, der auch schon den Elektronikhersteller OnePlus gründete und zu Erfolgen verhalf, hatte das Smartphone seinerzeit als zweites Produkt nach den True Wireless-InEars Nothing Ear (1) erst medienwirksam geteasert und dann im Juli 2022 veröffentlicht.

Mittlerweile sind nicht nur die InEars des Unternehmens in der zweiten Generation angekommen, die Nothing Ear (2), sondern auch das Flaggschiff-Produkt von Nothing wird einem Facelift unterzogen und soll schon am 11. Juli dieses Jahres offiziell in den Verkauf gehen. „Komm auf die leuchtende Seite“, heißt es daher auch in Anspielung auf die Star Wars-Filme auf der deutschen Website von Nothing.

Anpassbare LED-Streifen auf der Rückseite

Der bekannte YouTuber Marques Brownlee hat nun einen ersten Blick auf das neue Nothing Phone (2) werfen können und stellt die Neuerscheinung in einem „Dope Tech“-Video erstmals vor. Ab Minute 12:50 widmet sich Brownlee mit seinem Kanal MKBHD exklusiv dem Nothing Phone (2) und präsentiert dort unter anderem die neue beleuchtete Rückseite des Smartphones.

Hatte das Nothing Phone (1) noch insgesamt 12 LED-Streifen, sind es beim Phone (2) nun derer 33, die weiterhin in weißer Farbe leuchten. Sie können unter anderem zur Anzeige des Ladezustands sowie als visuelle Timer-Unterstützung genutzt werden. Auch Entwicklerteams von Dritt-Apps sollen für die Verwendung der rückseitigen LEDs mit an Bord geholt werden. Erstmals können auch spezifische Benachrichtigungen für ausgewählte Apps über die rückseitigen LEDs angezeigt werden. Mittels eines neuen Glyph-Editors lassen sich darüber hinaus auch eigene Klingeltöne samt Leuchtmuster erstellen.

Alle technischen Spezifikationen, Kaufpreise und und mehr wird es für das neue Nothing Phone (2) aber wohl erst beim Launch-Event am 11. Juni dieses Jahres geben. Bis dahin könnt ihr erste Eindrücke des Smartphones aber in MKBHDs kleinem ersten Video sehen – scrollt euch dazu einfach bis 12:50 Minuten vor.

Fotos: Nothing/MKBHD.