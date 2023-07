Apple Vision Pro: Apple schränkt Produktionsvorgaben für das Headset ein

Apple soll laut neuesten Medienberichten die eigenen Ziele für die Auslieferung von Apple Vision Pro Geräten deutlich gesenkt haben: Statt einer erwarteten Million Einheiten pro Jahr wird Apple im Jahr 2024 nur noch rund 400.000 Vision Pro Headsets herstellen. So berichtet die Financial Times in einem neuen Artikel.

Als Grund werden Fertigungsprobleme, die sich aus dem komplexen Design des Headsets ergeben, von der Financial Times angeführt. Auch sollen sich die Pläne für ein erschwinglicheres Headset der zweiten Generation dem Bericht zufolge verzögert haben. Das Design des Vision Pro-Headsets ist sowohl kompliziert als auch fortschrittlich: Einer der schwierigsten Engpässe im Produktionsprozess ist die Einbeziehung der EyeSight-Funktion, die die Augen des Users auf ein nach außen gerichtetes Display projiziert.

Fertigungspartner Luxshare: Aktien fielen nach Ankündigung

Die Passthrough-Kameras sind unter dem EyeSight-Display eingebettet, und die Kameras müssen während des Produktionsprozesses sorgfältig kalibriert werden, um Abweichungen im gebogenen Deckglas zu berücksichtigen. Die Ausbeute bei den 4K-Mikro-OLED-Displays, eines für jedes Auge, ist ebenfalls gering. Das Gerät wird vom chinesischen Hersteller Luxshare zusammengebaut. Apple arbeitet mit Luxshare auch bei verschiedenen anderen Produkten zusammen, darunter den AirPods und einigen MacBook-Modellen. Nach der Nachricht über die geringeren Auslieferungen von Vision Pro-Headsets verloren die Luxshare-Aktien an Wert.

Eine zweite Generation von Apples Headset-Produktion wurde bisher für das Jahr 2025 erwartet, mit einem High-End- und einem Low-End-Modell. Der Bericht der Financial Times deutet jedoch darauf hin, dass der gesamte Zeitplan für die Produktentwicklung nach hinten verschoben wurde. Luxshare hat offenbar seine Produktionskapazitäten erhöht, um in den kommenden Jahren rund 18 Millionen Headsets herstellen zu können.

Die erste Generation des Vision Pro-Headsets soll laut Apple Anfang des nächsten Jahres in den Verkauf gehen. Zu Beginn wird das Gerät ausschließlich in den USA erhältlich sein, bis Ende 2024 soll der Verkauf in weiteren Ländern beginnen.