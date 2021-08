Nuki Combo: Smartes Schloss zusammen mit Keypad im Sonderangebot

Am vergangenen Samstag hat der VfL Bochum zum ersten Mal seit elf Jahren wieder in der Bundesliga gespielt. Und es ging furios los: Bereits in den ersten Minuten gab es nach einem Videobeweis einen Elfmeter gegen meinen Club. Und genau in dem Moment, als der Wolfsburger sich den Ball auf dem Punkt zurecht gelegt hat, klingelte es bei uns an der Tür. Dank meiner Nest Video Doorbell und dem Nuki Smart Lock habe ich die Haustür direkt über die Apple Watch am Handgelenk öffnen können – und so nicht verpasst, wie Manuel Riemann das Tor verhindert hat. Über den Rest des Spiels brauchen wir dann auch gar nicht mehr sprechen.

Eine kleine Geschichte und für viele sicherlich nur eine Nebensächlichkeit. Für mich aber ein tolles Beispiel dafür, wie sich das Nuki Smart Lock in den Alltag integriert und ein echter Helfer ist. Vor allem aber finde ich es fantastisch, nicht mehr den Schlüssel aus der Hosentasche kramen zu müssen, wenn ich nach Hause kommen. Dank der Geofencing-Funktion öffnet sich die Haustür automatisch, wenn ich mich mit meinem iPhone auf wenige Meter annähere.

Falls ihr einen solchen Komfort auch einmal genießen wollt, bekommt ihr das Nuki Smart Lock aktuell bei tink.de in einem durchaus attraktiven Bundle. Zusammen mit der für viele Funktionen notwendigen Bridge und dem Keypad, einem Zubehör für PIN-Eingabe, bezahlt ihr derzeit nur 279 Euro (zum Angebot). Im Internet-Preisvergleich kostet die Nuki Combo bestehend aus Smart Lock und Bridge derzeit 269 Euro, das Keypad kostet einzeln 77 Euro. Das Bundle ist preislich also wirklich interessant.

Was ich beim Nuki Smart Lock zudem sehr positiv bewerte: Es wird kinderleicht an der Innenseite der Tür montiert und ist von außen nicht erkennbar. Zudem kann die Tür von außen weiterhin auch ganz normal mit dem Schlüssel geöffnet werden. Einer der Kritikpunkte ist die Lautstärke des Smart Locks, wobei mich diese persönlich nicht stört – unser Flur ist von einer Tür vom Rest des Hauses getrennt.