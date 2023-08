Nuki Smart Lock: Bestes Türschloss für 219 Euro im Angebot

Aus unserer Sicht ist das Nuki Smart Lock die derzeit beste verfügbare Lösung auf dem Markt. Zwar gibt es mit dem Tedee Go mittlerweile ein ähnlich einfach zu installierendes und ebenso zuverlässiges Türschloss mit App-Anbindung, in Sachen Ökosystem und Optionen macht dem Nuki so schnell aber niemand etwas vor.

Falls ihr das Angebot am Prime Day über 209 Euro im vergangenen Monat verpasst habt oder vielleicht gar kein Prime-Mitglied seid, dann gibt es jetzt eine erneute Chance: Bei Amazon wird die schwarze Variante des Nuki Smart Lock 3.0 Pro für 219 statt 279 Euro (Amazon-Link) verkauft.

Die Unterschiede zum günstigeren Nuki Smart Lock 3.0

Mit dem Nuki Smart Lock 3.0 ohne Pro wäre es sogar noch ein bisschen günstiger, hier liegt der Preis aktuell bei gut 160 Euro. Doch nicht nur aufgrund des Knaufs aus gebürstetem Aluminium würde ich euch den Kauf des Pro-Modells empfehlen, insbesondere wenn ihr noch neu in der Nuki-Welt seid.

Das Pro-Modell bietet nämlich zwei spannende Extras. Zunächst einmal ist das sonst 49 Euro teure und wiederaufladbare Nuki Power Pack im Lieferumfang enthalten, das euch den Einsatz von vier AA-Batterien spart. Außerdem ist im Nuki Smart Lock 3.0 Pro ein WLAN-Modul verbaut, das die optionale und 99 Euro teure Nuki Bridge überflüssig macht. Dank der direkten Verbindung könnt ihr das Schloss auch ohne Bridge aus der Ferne steuern und so zum Beispiel sicher gehen, dass ihr auch tatsächlich abgeschlossen habt, oder einfach nur den Besuch hinein lassen, wenn ihr euch etwas verspätet.

Die Basis-Funktionen des Nuki Smart Locks

Das Nuki Smart Lock arbeitet seit Jahren quasi unverändert: Es wird von innen auf die Tür gesteckt oder geklebt und dreht dann einen Schlüssel. So könnt ihr beispielsweise die Tür ohne Schlüssel öffnen, auf Wunsch sogar automatisch, wenn ihr mit den Einkäufen in der Hand nach Hause kommt.

Darüber hinaus gibt es etliche Komfort-Funktionen. Praktisch finde ich beispielsweise den Lock’n’Go, bei dem ihr einfach auf den Knopf am Schloss drückt, das Haus verlasst und die Tür nach einigen Sekunden automatisch verschlossen wird. Oder die Zeitsteuerung, mit der ich unsere Haustür jeden Abend komplett zuschließe.