Meross: Neuer Unterputz-Lichtschalter mit Matter-Support startet

Meross kennt ihr hier auf dem Blog als bekannten Anbieter für Smart-Home-Zubehör, der regelmäßig neue, smarte Produkte wie Thermostate, Steckdosen oder Leuchten veröffentlicht. Ein Neuzugang im Meross-Sortiment ist das Meross MSS815MA Unterputz-Lichtschalter-Modul, das ihr unter bereits bestehende Lichtschalter einbauen und diese so zu smarten Schalter umfunktionieren könnt. Das Modell MSS815MA verfügt über Matter-Support und ist zum Start für 12,75 Euro bei Amazon erhältlich.

Das Meross-Modul misst 5,0 × 4,6 × 1,9 Zentimeter und wird in der Unterputz-Dose montiert. Schaut also vorher einmal unter dem Lichtschalter, den ihr smart machen wollt, nach, ob genug Platz für das Modul besteht. Prüft auch, ob ein sogenannter „Neutralleiter“ vorhanden ist. Den erkennt ihr an der blauen Ummantelung des Kabels. Ohne diesen Leiter kann das Modul nicht richtig angeschlossen werden und funktioniert dann nicht.

Ist das Modul installiert (am besten durch einen Fachmann), könnt ihr den Schalter fortan zusätzlich per App oder Sprachassistent bedienen und die verbundene Lampe anschalten, ausschalten, dimmen etc. Damit eine Steuerung per App immer möglich ist, fließt konstant Strom bis in das Meross-Modul – also auch dann, wenn der Lichtschalter ausgeschaltet ist.

Den Schalter könnt ihr sowohl in Apple Home, als auch, dank Matter-Support, in alle anderen Smart-Home-Plattformen wie Alexa oder Google Home integrieren. Dazu benötigt ihr aber noch einen passenden Matter-fähigen Smart-Home-Hub.

Zum Marktstatt 15 Prozent Rabatt erhalten

Bei Amazon könnt ihr den neuen Meross MSS815MA für aktuell 15 Prozent günstiger erhalten, wenn ihr den Coupon auf der Produktseite aktiviert. Er kostet dann 12,75 Euro statt 14,99 Euro. Bitte beachtet zudem, dass die Installation offiziell natürlich nur von einer Fachkraft durchgeführt werden darf.