Cut the Rope Daily startet bei Netflix Games

Cut the Rope ist ein echter App Store-Klassiker. Das Puzzle-Spiel mit dem kleinen grünen Monster (hört auf den Namen Om Nom) hat immer viel Spaß gemacht und ab sofort gibt es mit Cut the Rope Daily (App Store-Link) eine Neuauflage bei Netflix Games. Ein entsprechendes Streaming-Abo wird zum Spielen vorausgesetzt.

Der besonderes Clou: Bei Cut the Rope Daily gibt es pro Tag ein neues Rätsel. 10 Sterne gilt es pro Puzzle einzusammeln, in dem man Seile durchtrennen muss und Kettenreaktionen auslöst. Die täglichen Level sind etwas umfangreicher, dafür gibt es pro Tag aber halt nur eine Herausforderung. Uhr müsst das Spiel nicht zwingend täglich starten, Levels aus früheren Tagen können auch im Nachgang gespielt werden.

Der Spielspaß ist auch in der Neuauflage vorhanden. Falls ihr schon früher gerne Cut the Rope gespielt habt und über ein aktives Netflix-Abo verfügt, könnt ihr euch Cut the Rope Daily kostenlos herunterladen und die täglichen Herausforderungen angehen. Der Download ist 357 MB groß und mit iPhone und iPad kompatibel.