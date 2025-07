AppleCare One startet morgen in den USA: 3 Apple-Geräte für $19,99 pro Monat versichern

Apple hat heute AppleCare One vorgestellt, eine neue, unkomplizierte Möglichkeit, gleich mehrere Apple-Geräte mit nur einem Plan abzusichern. Der neue Service startet zunächst in den USA und richtet sich an alle, die iPhone, iPad, Apple Watch & Co. zuverlässig schützen möchten, ohne für jedes Gerät einen separaten Tarif abschließen zu müssen.

Ein Plan, drei Geräte, ein Preis

Der Einstieg ist einfach: Für 19,99 US-Dollar pro Monat lassen sich bis zu drei Apple-Produkte mit AppleCare One absichern. Wer mehr Geräte schützen will, kann jederzeit weitere Geräte für je 5,99 US-Dollar monatlich hinzufügen.

Im Plan enthalten ist alles, was man von AppleCare+ kennt:

Unbegrenzte Reparaturen bei Unfallschäden (zum Bespiel Stürze oder Flüssigkeiten)

Rund-um-die-Uhr-Support durch Apple-Experten

Zertifizierter Reparaturservice direkt von Apple

Diebstahl- und Verlustschutz: Jetzt nicht nur fürs iPhone, sondern auch fürs iPad und die Apple Watch

Der große Vorteil: Der Preis bleibt unabhängig von den abgedeckten Geräten gleich. Wer also iPhone, iPad und Apple Watch unter einem Plan zusammenfasst, kann im Vergleich zu separaten AppleCare+-Plänen bis zu 11 Dollar im Monat sparen.

Auch ältere Geräte können noch mit rein

Besonders praktisch: Mit AppleCare One kann man auch ältere Geräte absichern – bis zu vier Jahre alt, solange sie sich noch in gutem Zustand befinden. Damit fällt das bisherige 60-Tage-Fenster für AppleCare+ weg und eröffnet mehr Flexibilität. Kopfhörer dürfen nicht älter als ein Jahr sein.

Mehr Übersicht, weniger Aufwand

AppleCare One denkt mit:

Planverwaltung wird einfacher : Wenn man ein Gerät über Apple in Zahlung gibt, wird es automatisch aus dem Plan entfernt und durch das neue Gerät ersetzt.

: Wenn man ein Gerät über Apple in Zahlung gibt, wird es automatisch aus dem Plan entfernt und durch das neue Gerät ersetzt. Flexibilität ohne Laufzeitbindung: Der Monatsplan lässt sich jederzeit anpassen.

Startschuss in den USA, weitere Märkte unklar

Ab morgen (zunächst in den USA) kann AppleCare One direkt über dein iPhone, iPad, Mac oder im Apple Store abgeschlossen werden. Bob Borchers, Vice President of Worldwide Product Marketing bei Apple: