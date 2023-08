Dynamische Kunst: Fire TV Omni QLED-Fernseher bekommen neue Ambient-Hintergrundbilder

Die Fire TV Omni QLED-Fernseher sind seit dieses Jahr auch in Deutschland erhältlich und unseren Testbericht könnt ihr hier nachlesen. Mit dem jetzigen Update erweitert Amazon den Ambient-Modus um neue Inhalte, namentlich Dynamische Kunst.

Basierend auf Faktoren wie Umgebungslicht, Tageszeit oder Wetter und mithilfe eines Algorithmus passen sich die stetig ändernden Kunstwerke an die aktuelle Umgebung an und geben schon heute einen Ausblick auf die Zukunft der digitalen Kunst und Innenraumgestaltung. Für die ab sofort erhältliche Kollektion hat das Fire TV-Team mit dem zeitgenössischen Künstler Samuel Stubblefield und dessen technischem Leiter Ethan Rainbolt zusammengearbeitet. Stubblefields Werke waren bereits auf der Biennale in Venedig, der Art Basel in Miami und im Smithsonian Design Museum in New York zu sehen.



Dynamische Kunst ist auf allen Modellen der Fire TV Omni QLED-Serie verfügbar. Um diese Funktion nutzen zu können, muss die neueste Softwareversion installiert sein. Danach kann man per Sprachbefehl den Modus wechseln: „Alexa, ändere den Hintergrund“. Jetzt muss man nur noch „Dynamische Kunst“ auswählen.