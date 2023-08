Oclean XPro Digital: Neues Flaggschiff-Modell ist eine Schallzahnbürste

Hier im Blog haben wir schon öfters über die smarten Zahnbürsten von Oclean gesprochen, allerdings startet die Marke für Mundhygieneprodukte erst jetzt offiziell in Deutschland – und zwar mit dem neuen Top-Modell Oclean XPro Digital.

Die Schallzahnbürste ist mit dem patentierten Maglev-Motor ausgestattet, der mit bis zu 84.000 Bewegungen pro Minute arbeitet. Die DuPont-Bürsten-Köpfe sorgen für eine schonende Tiefenreinigung und auch bei schwer erreichbaren Stellen, mitgeliefert werden zwei unterschiedlichen Bürsten-Köpfe: Der „Plague Control“-Bürstenkopf mit W-förmigem Borstenschnitt und Zungenschaber sorgt für eine effektive Plague-Entfernung, während der „Delicate Care“-Bürstenkopf mit extra weichen fluorid-infundierten Borsten, die Zähne besonders schonend und sanft reinigt.

Über das 6-Achsen-Gyproskop wird ein Bericht über das Putzverhalten erstellt und nicht ausreichend geputzte Stellen werden auf dem Display oder auch per App angezeigt. In der Oclean Care+ App lässt sich ein persönliches Profil anmelden und maßgeschneiderte Reinigungspläne erstellen. Hier gibt es zahlreiche Reinigungsmodi und -intensitäten, bei der XPro Digital gibt es auch drei voreingestellte Modi: Sunrise Soothing (morgens), Sunset Clearout (abends) und Exclusive Mode (in der App personalisierbar).

Die smarte Schallzahnbürste hält rund 30 Tage durch und kann danach in drei Stunden wieder voll aufgeladen werden. Die 2-in-1 Ladestation dient gleichzeitig als praktische Halterung und kann an der Wand oder am Spiegel befestig werden.

Die Oclean XPro Digital ist in den Farben Gold und Silber für eine unverbindliche Preisempfehlung von 109,90 Euro erhältlich. Sie ist auch im Set mit jeweils zwei Ersatzbürstenköpfe und einem praktischen Reiseetui, welches unterwegs auch als Ladestation verwendet werden kann für eine UVP von 129,90 Euro verfügbar. Bei MediaMarkt und Saturn gibt es die Zahnbürste einzeln, bei Amazon ist das Set erhältlich.