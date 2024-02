Nuki Smart Lock zum ersten Mal unter 100 Euro erhältlich

Solltet ihr schon länger mit der Anschaffung eines Smart Locks für eure Haus- oder Wohnungstür geliebäugelt haben, der Preis bisher aber immer zu hoch gewesen sein, dann gibt es jetzt kaum noch eine Ausrede. Denn bei tink.de könnt ihr das Nuki Smart Lock der dritten Generation zum ersten Mal für unter 100 Euro kaufen.

Und das geht ganz einfach. Legt das regulär für 119,95 Euro angebotene Nuki Smart Lock der dritten Generation einfach in den Warenkorb und löst dort den Gutschein NTV30 ein. Der Preis reduziert sich dann auf 89,95 Euro (zum Angebot). So günstig war das Nuki Smart Lock bisher noch nie.

Kleiner Vergleich der dritten und vierten Generation

Im November 2023 ist das Nuki Smart Lock der vierten Generation auf den Markt gekommen. Äußerlich und funktional gibt es bis auf ein Detail keine Unterschiede. Das neue Modell unterstützt den neuen Smart Home Standard Matter und kann sich gegen Aufpreis per Thread mit dem Internet verbinden. Bei der dritten Generation war dafür noch eine zusätzliche Bridge notwendig.

Die Bridge ist beim 89,95 Euro Angebot nicht mit dabei. Wenn ihr aber zunächst sagt, dass euch eine Verbindung zum Internet bei eurem Smart Lock nicht so wichtig ist oder sogar verunsichert, dann macht ihr mit dem Nuki Smart Lock 3.0 nichts verkehrt. Die Steuerung erfolgt dann ausschließlich per Bluetooth, was praktische Funktionen wie etwa den Auto-Unlock bei der Annäherung an die Tür nicht ausschließt. Die Installation ist ebenso einfach und innerhalb von wenigen Minuten erledigt, selbst ohne technisches Geschick.

Nuki Smart Lock 3.0 Gutschein NTV30 im Warenkorb einlösen 169 EUR 89,95 EUR jetzt kaufen