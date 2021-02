O2 Day Pack Unlimited: Für 4,99 Euro 24 Stunden grenzenlos surfen

Die Telekom bietet mit der „Day Flat Unlimited“ schon länger einen Tag lang unbegrenztes Surfverbgüugen für 5,95 Euro an. Nun hat auch O2 ein ähnliches Paket im Portfolio.

Das „O2 Day Pack Unlimited“ kostet mit 4,99 Euro etwas weniger und bietet 24 Stunden lang grenzlose Daten mit maximaler Geschwindigkeit im 4G- und 5G-Netz. Es richtet sich an alle bestehende O2 Mobilfunkkunden, die kurzzeitig und kurzfristig unbegrenzte Daten benötigen. Nutzer eines klassischen GB-Tarifs wie O2 Free können mit dem Day Pack Unlimited einen Tag lang endlos surfen. Dabei bleibt ihr reguläres monatliches Inklusiv-Datenvolumen unangetastet. Das Day Pack Unlimited kann beliebig oft per „Mein O2“-App oder im „Mein O2“-Bereich auf o2.de gebucht und sofort aktiviert werden. Es gilt ab dem Zeitpunkt der Aktivierung bis Mitternacht des Folgetages. Damit können es Kunden in den meisten Fällen deutlich länger als 24 Stunden nutzen.

Ab dem 1. März 2020 könnt ihr das neue Day Pack Unlimited bei O2 buchen und nutzen. Als Beispiel nennt O2 beispielsweise das spontane Streamen eines Fußballspiels, Film oder Lieblingsserie.