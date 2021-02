Spotify: 12 neue deutschsprachige Podcasts starten in den nächsten Wochen

Während des jüngsten Spotify Stream On Events wurde auch ein Fokus auf die bei Spotify integrierten und vom Streamingdienst selbst produzierten Podcasts gelegt. Neben einigen englischsprachigen Neuerscheinungen, darunter der Podcast „Renegades – Born in the USA“ mit Bruce Springsteen und Barack Obama, sollen ab dem 26. Februar 2021 auch ganze 12 neue deutschsprachige Spotify Original Podcasts veröffentlicht werden.

„Neben beliebten Stimmen aus dem Spotify Podcast-Universum bieten die Neuerscheinungen unter anderem bekannte Hosts, neue News-Podcasts für die personalisierte Playlist ‚Daily Drive‘ sowie drei Formate, die in Zusammenarbeit mit der Süddeutschen Zeitung entstehen.“

Das sind die Podcast-Neuerscheinungen, auf die ihr euch bei Spotify ab der kommenden Woche freuen könnt:

Spotify arbeitet mit der Süddeutschen Zeitung für die Podcasts “ An diesem Tag ” (ab 1. März 2021) und “ Terror am OEZ – Fünf Jahre nach dem Anschlag in München ” (ab Juli 2021) sowie für ein weiteres Format erstmals mit einem deutschen Verlag zusammen

” (ab 1. März 2021) und “ ” (ab Juli 2021) sowie für ein weiteres Format erstmals mit einem deutschen Verlag zusammen Mit “ FOMO – Was habe ich heute verpasst? ” startet das erste werktägliche deutschsprachige News-Format, das von Spotify produziert wird (ab 15. März 2021)

” startet das erste werktägliche deutschsprachige News-Format, das von Spotify produziert wird (ab 15. März 2021) Die beiden Spotify-Hosts Laura Larsson (Spotify Exclusive Podcast “Herrengedeck”) und Tommi Schmitt (Spotify Exclusive Podcast “Gemischtes Hack”) sind demnächst jeweils in einem weiteren Format zu hören. Während sich Laura Larsson in “ Erstmal für immer ” (ab 27. Februar 2021) ihrer anstehenden Hochzeit widmet, ist Tommi Schmitt Ideengeber, Co-Produzent und Teil des Ensembles bei “ Podcasts – Der Podcast ” (ab Mai 2021), einem Parodie-Format, das erstmals deutschsprachige Podcasts persifliert und ihre Protagonist*innen humoristisch imitiert

” (ab 27. Februar 2021) ihrer anstehenden Hochzeit widmet, ist Tommi Schmitt Ideengeber, Co-Produzent und Teil des Ensembles bei “ ” (ab Mai 2021), einem Parodie-Format, das erstmals deutschsprachige Podcasts persifliert und ihre Protagonist*innen humoristisch imitiert Mit “ Allgemein gebildet ” (unter anderem mit Cartoonist Ralph Ruthe, ab 17. März 2021), “ Wissen diesdas ” (ab April 2021) und “ Wild Germany ” (zweites Quartal 2021) starten drei neue Wissens-Formate auf Spotify

” (unter anderem mit Cartoonist Ralph Ruthe, ab 17. März 2021), “ ” (ab April 2021) und “ ” (zweites Quartal 2021) starten drei neue Wissens-Formate auf Spotify Mit “ Das Aurel Update ” von und mit Comedian Aurel Mertz wird ein Podcast erstmals neben den regulären Episoden in einer kurzen Version erscheinen, die wöchentlich in die personalisierte Spotify Playlist Daily Drive integriert wird (ab 26. Februar 2021)

” von und mit Comedian Aurel Mertz wird ein Podcast erstmals neben den regulären Episoden in einer kurzen Version erscheinen, die wöchentlich in die personalisierte Spotify Playlist Daily Drive integriert wird (ab 26. Februar 2021) In den kommenden Wochen starten die neuen Staffeln der beiden beliebten Spotify Original Podcasts “Talk-O-Mat” (ab Mai/Juni 2021) und “JOKES mit Till Reiners” (ab 20. April 2021)

Auf der Presseseite von Spotify gibt es weitere detaillierte Informationen zu den obigen neuen Podcasts. Vor allem das Format „An diesem Tag“ dürfte geschichtsinteressierten Podcast-Hörern schon von den Sendungen As Time Goes By von Radio Bremen oder ZeitZeichen vom WDR bekannt vorkommen.