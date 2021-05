Onvis Kameleon: Mehrfarbiger HomeKit-Leuchtstreifen kann jetzt bestellt werden

Auf dieses Produkt bin ich mehr als gespannt. Immerhin hat Onvis in der Vergangenheit schon das eine oder andere spannende HomeKit-Produkt auf den Markt gebracht und nun steht der Leuchtstreifen Kameleon vor dem Start. Der zwei Meter lange HomeKit-Lightstrip kann ab sofort für 49,99 Euro bei Amazon bestellt werden, die Auslieferung erfolgt ab dem 22. Mai. Später soll es auch eine fünf Meter lange Variante geben, diese ist aktuell aber noch nicht gelistet.

Die Besonderheit des Onvis Kameleon ist schnell erklärt: Im Gegensatz zu den Leuchtstreifen von Philips Hue, Eve Systems oder Nanoleaf kann er nicht nur in einer Farbe leuchten. Stattdessen ist der zwei Meter lange Lightstrip in 20 Segmente unterteilt, die über die App des Herstellers einzeln angesteuert werden können.

Über die Onvis-App sollen dabei noch viele weitere Möglichkeiten bestehen. So soll man beispielsweise die Farben passend zur gerade spielenden Musik synchronisieren oder auch bunte Animationen mit Farbverläufen erstellen können. Was wir allerdings auch schon vor dem Start wissen: Über HomeKit wird sich der Onvis Kameleon nur eingeschränkt steuern lassen. Ein- und ausschalten, dimmen und eine komplette Farbe einstellen – für alles andere wird man auf die Hersteller-App zurückgreifen müssen.

Spannend ist sicherlich, dass der Onvis Kameleon ähnlich wie der Nanoleaf Lightstrip direkt am Controller Tasten zur Steuerung bietet. „Mit dem 3-Tasten-K1-Controller können Ein/Aus, Helligkeit, Farbe oder auch vielseitige Modi direkt gesteuert werden“, lässt uns der Hersteller wissen. Wie hell der Leuchtstreifen am Ende tatsächlich leuchtet, das wissen wir derzeit noch nicht – wir haben uns aber bereits ein Exemplar bestellt und wollen euch den Onvis Kameleon so schnell wie möglich vorstellen.