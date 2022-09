Oral-B iO10: Smarte elektrische Zahnbürste ist jetzt erhältlich

Über die smarten elektrischen Zahnbürsten von Oral-B samt ihrer App-Anbindung haben wir in den letzten Jahren immer wieder berichtet. Das Unternehmen hatte im Januar dieses Jahres die neueste Generation der intelligenten Zahnbürsten auf der CES-Elektronikmesse im US-amerikanischen Las Vegas präsentiert, die Oral-B iO10. Nun ist das Modell auch verfügbar und kann bestellt werden.

Seinerzeit hatte Oral-B die iOS10 als „ultimativen Mundgesundheitscoach“ bezeichnet. Oral-B iO wurde ursprünglich 2020 eingeführt und resultierte aus jahrelanger Forschung mit Zahnärzten, um auch zuhause die besten Mundgesundheitsergebnisse zu erzielen. Es bietet eine Mischung aus innovativen Funktionen wie einen linearen Magnetantrieb, einen bimodalen intelligenten Drucksensor und einen neu gestalteten Bürstenkopf, um ein professionelles, sauberes Gefühl zuhause zu vermitteln.

Oral-B iO10: Preisträger des CES Innovation Awards

Basierend auf der iO-Technologie hat Oral-B die iO10 kreiert, die im Januar dieses Jahres auch zum Preisträger der CES Innovation Awards geworden ist. Die wiederaufladbare, elektrische Zahnbürste bietet eine intuitive und vernetzte Erfahrung, die Echtzeit-Einblicke bietet und einen neuen Standard in der Mundpflege setzen will.

Die Oral-B iO10 bietet Live-Coaching direkt auf dem iOSense Charger, um Putzzeit, Anpressdruck und Abdeckung in Echtzeit zu steuern, ohne ein Smartphone mit ins Badezimmer nehmen zu müssen. Außerdem enthält es eine Uhr und einen Timer, die den Usern helfen, für den Zahnarzt zu putzen – empfohlen werden zwei Minuten. Benutzer und Benutzerinnen, die Daten synchronisieren, bekommen in der Oral-B-App wichtige Infos, um bessere Einblicke in ihre Putzgewohnheiten zu erhalten. Mit sieben verschiedenen Reinigungsmodi lässt sich die elektrische Zahnbürste zudem personalisieren.

Als man die Oral-B iO10 zu Beginn dieses Jahres erstmals vorstellte, gab es weder einen Veröffentlichungszeitraum noch eine Preisempfehlung. Dies hat sich nun geändert: Die Oral-B iO10 ist jetzt offiziell am Markt verfügbar. Mit einem offiziellen Preisschild von satten 599,99 Euro dürfte das High-Tech-Modell jedoch wohl nur in wenige Haushalte einziehen. Aktuell gibt es die weiße Farbvariante der smarten Zahnbürste mit 30 Prozent Rabatt zum Preis von 421,87 Euro, das schwarze Modell kostet mit 23 Prozent Rabatt derzeit 459,30 Euro bei Amazon.