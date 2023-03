Oscars 2023: Apple TV+ sichert sich einen Oscar für den besten animierten Kurzfilm

In Los Angeles wurden in der Nacht die Oscars 2023 vergeben und während der Bochumer Ton-Mischmeister Stefan Korte für den Film „Im Westen nichts neues“ leider keinen Oscar mit nach Hause nehmen konnte, darf sich Apple über eine Auszeichnungen freuen.

Das Apple TV+ Original „Der Junge, der Maulwurf, der Fuchs und das Pferd“ konnte sich den Award in der Kategorie „Bester animierter Kurzfilm“ sichern. „Charlie Mackesvs Bestseller erwacht zum Leben in diesem wunderschön animierten Film von NoneMore und Bad Productions. Erleben Sie die unwahrscheinliche Geschichte von vier Freunden, die den Sinn von Freundlichkeit, Mut und Hoffnung entdecken.“, heißt es von Apple zum Film.

„Wir sind so stolz auf Charlie und das brillante Team, das den Film „Der Junge, der Maulwurf, der Fuchs und das Pferd“ auf die Leinwand gebracht hat, und wir danken der Academy aufrichtig für die heutige Anerkennung“, sagt Zack Van Amburg, Leiter des Bereichs Worldwide Video bei Apple. „Diese kraftvolle Geschichte hat Zuschauer auf der ganzen Welt tief berührt und gezeigt, dass es nie zu spät ist, mehr Mitgefühl, Empathie und Freundlichkeit in unserem täglichen Leben zu verbreiten, egal wie alt man ist oder wo man lebt. Herzlichen Glückwunsch an alle Beteiligten, einschließlich unserer Teams auf der ganzen Welt. Wir alle feiern heute Abend mit Ihnen.“

„Der Junge, der Maulwurf, der Fuchs und das Pferd beleuchtet die Magie der Entdeckung von Verbindungen an unerwarteten Orten, und wir fühlen uns geehrt, dass die Academy diesen wunderbar bewegenden Film heute Abend ausgezeichnet hat“, sagt Jamie Erlicht, Leiter des Bereichs Worldwide Video bei Apple. „Dieser Kurzfilm erweckt Charlies atemberaubende Welt mit seinen lebhaften Animationen zum Leben und unterstreicht die Stärke, die in unserer gemeinsamen Menschlichkeit zu finden ist, und wir stoßen mit dem gesamten Kreativteam auf diese erbauliche filmische Leistung an.“

Bester Film: Everything Everywhere All at Once

Das SciFi-Abenteuer „Everything Everywhere All at Once“ war der große Abräumer des Abends und sicherte sich von 11 Nominierungen gleich 7 Awards. So wurde der Streifen als „Bester Film“ ausgezeichnet, zudem wurde Michelle Yeoh als „Beste Hauptdarstellerin“ geehrt. Ke Huy Quan bekam den Oscar als „Bester Nebendarsteller“, Jamie Lee Curtis als „Beste Nebendarstellerin“. Hinzu kommen Auszeichnungen für die „Beste Regie“, „Bestes Originaldrehbuch“ und „Bester Schnitt“.

Alle Gewinner der Oscars könnt ihr direkt auf der Webseite www.oscars.org einsehen.

Foto: Apple.