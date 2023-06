Pace Drive: Mobile Bezahlmöglichkeit jetzt an über 5.000 Tankstellen

Mit Pace Drive (App Store-Link) könnt ihr nicht nur die aktuellen Spritpreise abrufen, sondern den Tankvorgang auch direkt per App bezahlen. Somit könnt ihr direkt an der Zapfsäule zahlen und sofort weiterfahren. Und die mobile In-App-Zahlung ist ab sofort an über 5.000 europäischen Stationen mit Connected Fueling – an einem Großteil dieser Tankstellen sogar mit der PACE eigenen PACE Drive App – via Smartphone, Smartwatch oder als europaweit erster Anbieter aus dem Fahrzeug über Apple CarPlay und Android Auto möglich. Mehr als 7.000 weitere Stationen folgen in den nächsten Monaten.

Philip Blatter, einer der Gründer und Geschäftsführer von PACE Telematics:

Mit aktuell über 5.000 europäischen Partnertankstellen sind wir stolz darauf, unsere Vision von einem europaweiten Netzwerk für das mobile Bezahlen direkt an der Zapfsäule immer schneller realisieren zu können und sowohl unseren Endkunden als auch unseren Partnern die Möglichkeit zu bieten, von den Vorteilen der modernen Art des Tankens zu profitieren.

Über Connected Fueling

Die offene Connected Fueling Plattform ermöglicht das mobile Bezahlen direkt an der Zapfsäule durch eine einheitliche, kostensparende Anbindung aller Partner an das Cloud System von Connected Fueling. Die neutrale Plattform ist offen für alle Mineralölgesellschaften, Tankstellenbetreiber, Tankkartenherausgeber und Kassensystemanbieter. Darüber hinaus bietet die Plattform Automobilherstellern und App-Anbietern flexible Schnittstellen und einfach zu integrierende SDKs (Software Development Kits), um die mobile Bezahlfunktion in ihre Systeme zu integrieren. Weitere Informationen gibt es unter www.connectedfueling.com.

Die Pace Drive-App ist für iPhone, Apple Watch und CarPlay verfügbar. Für das Bezahlen an der Zapfsäule wird ein kostenloser Account vorausgesetzt.