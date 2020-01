Passend zur Hue Go: Auch Smart Plug reduziert erhältlich

Am vergangenen Freitag habe ich das erneuerte Angebote rund um das smarte Stimmungslicht Philips Hue Go mit euch geteilt und bin nach einem Blick auf die Statistiken schon ein wenig überrascht, wie viele Leute sich für das Teilchen interessiert haben. Dank der Bluetooth-Anbindung ist die auf Wunsch Akku-betriebene Leuchte schließlich auch für Einsteiger sehr interessant.

Falls ihr Gefallen daran gefunden habt, gibt es jetzt gleich den nächsten Tipp. Amazon bietet als Konter auf eine Aktion von Otto.de auch den Philips Hue Smart Plug zum Sparpreis an. Statt 29,99 Euro zahlt ihr aktuell nur 23,99 Euro. Versandkosten fallen keine an, auch für Kunden ohne Prime-Abonnement. Die Lieferzeit wird zwar mit ein bis zwei Monaten angegeben, meist geht es bei Amazon aber einen Hauch schneller.

Genau wie die Hue Go kann auch der Smart Plug einfach per Bluetooth gesteuert werden, eine zusätzliche Bridge ist zunächst einmal nicht zwingend erforderlich. Über die Bluetooth-App kann man den Smart Plug ein und ausschalten und zusammen in Szenen mit anderen Geräten verwenden. So kann man beispielsweise die Hue Go gemeinsam mit einer klassischen Stehlampe einschalten, bei der man einfach den Smart Plug als Zwischenstecker verwendet.

Routinen sind etwas mit Alexa kein Problem

Zusätzlich kann eine Verbindung mit Alexa und Google Assistant hergestellt werden, was in diesem Fall besonders spannend ist. Mit einer Alexa-Routine kann man nämlich auch einen Zeitplan anlegen, um das angeschlossene Gerät zu einem bestimmten Zeitpunkt ein- und ausschalten zu können. Als bestes Beispiel fällt mir hier die Lichterkette ein – und das nächste Weihnachten kommt bestimmt.

Den vollen Funktionsumfang und auch eine Unterstützung für Apple HomeKit und Siri gibt es bei der Verwendung der Hue Bridge. Diese kann auch im Nachhinein einfach installiert und mit den bereits vorhandenen Bluetooth-Geräten von Philips Hue gekoppelt werden.