Die Top-Themen der Woche: Skifahren, Tetris & HomeKit

Und schon wieder neigt sich eine Woche dem Ende. Seit Freitag entsteht ein Teil unserer Texte übrigens auf einem neuen Apple-Gerät, denn ich konnte nicht widerstehen und habe mir nun doch ein MacBook Pro mit 16 Zoll Bildschirm zugelegt. Meine Erfahrungen mit dem neuen Teilchen werde ich im Februar für euch zusammenfassen, schon jetzt kann ich aber sagen: Die Rückkehr zur „alten“ Tastatur war definitiv die richtige Entscheidung.

Für Spiele-Fans gab es in dieser Woche zwei empfehlenswerte Downloads. Los ging es am Donnerstag mit der Neuauflage von Tetris. Nachdem Electronic Arts die Rechte verloren hat, dürfen sich nun neue Entwickler versuchen – und die machen ihren Job bislang sehr gut. Vom Umfang noch überschaubar, dafür aber mit nur einem einzigen In-App-Kauf ausgestattet. Gleiches gilt für das Grand Mountain Adventure, dessen beeindruckende Bilder ihr euch unbedingt in unserem Artikel ansehen müsst.

Bei IKEA ging es derweil schneller als gedacht. Nachdem das HomeKit-Update für die smarten Fenster-Rollos erst verschoben wurde, hat man es nun am Freitagabend doch veröffentlicht. Worauf ihr bei der Installation achten müsst und welche Vorteile ihr dank HomeKit genießt, haben wir in diesem Artikel für euch zusammengefasst.

Alle Top-Themen der Woche im Überblick